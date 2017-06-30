Mahalleyi pireler bastı

YETKİLİLERİN müdahalesine rağmen pireler bir süre sonra yine mahallede görülmeye başladı. En çok sokakta oynayan çocukları etkileyen pire baskını mahalleliyi isyan ettirdi. Bu duruma bir çözüm isteyen mahalleli yetkililerden yardım istiyor.Mahalleye ilaç attıklarını fakat yine de pirelerden kurtulamadıklarını söyleyen Gülbahar Dorman, “Buralar hep böyle pire, evler zaten eski. Çoluk çocuğumuz kanlanıyor. Yara bere içerisindeyiz. Biz bıktık pirelerden çözüm arıyoruz. İlaç atıyoruz ama faydası yok. Zaten hepsi meyve ağaçları, sinek oluyor. Yani hepimizin çocuğu var burada. Çöplerden kaynaklanıyor. Bunlara bir çözüm istiyoruz. Fareler de var. Çok büyükler korkuyoruz. Kapımızı açamıyoruz” dedi
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.