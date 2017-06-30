Mahalleyi pireler bastı

YETKİLİLERİN müdahalesine rağmen pireler bir süre sonra yine mahallede görülmeye başladı. En çok sokakta oynayan çocukları etkileyen pire baskını mahalleliyi isyan ettirdi. Bu duruma bir çözüm isteyen mahalleli yetkililerden yardım istiyor.Mahalleye ilaç attıklarını fakat yine de pirelerden kurtulamadıklarını söyleyen Gülbahar Dorman, “Buralar hep böyle pire, evler zaten eski. Çoluk çocuğumuz kanlanıyor. Yara bere içerisindeyiz. Biz bıktık pirelerden çözüm arıyoruz. İlaç atıyoruz ama faydası yok. Zaten hepsi meyve ağaçları, sinek oluyor. Yani hepimizin çocuğu var burada. Çöplerden kaynaklanıyor. Bunlara bir çözüm istiyoruz. Fareler de var. Çok büyükler korkuyoruz. Kapımızı açamıyoruz” dedi