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Lübnanlılar Alanya'dan vazgeçmiyor

Alanya'da kruvaziyer turizmi sürüyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yola çıkan Bahama bandıralı Med Queen kruvaziyer gemisi Alanya Limanı'na 6.  kez demirledi

Lübnanlılar Alanya'dan vazgeçmiyor

Alanya'da kruvaziyer turizmi sürüyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yola çıkan Bahama bandıralı Med Queen kruvaziyer gemisi Alanya Limanı'na 6.  kez demirledi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:00
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LÜKS gemi Alanya'ya çoğunluğu Lübnanlı olmak üzere 198 turist getirdi. 139 mürettebatı bulunan lüks gemiden inen turistlerin bazıları Alanya'nın tarihi ve kültürel yerlerini gezerken, bazıları da safari ciplerini tercih etti.  Med Queen, saat 20.00'de Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacak.

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Son Güncelleme: 25.07.2017 00:29
Anahtar Kelimeler:
Med QueenBeyrutTurizmKruvaziyer TurizmiAlanya
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