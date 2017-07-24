Lübnanlılar Alanya'dan vazgeçmiyor

LÜKS gemi Alanya'ya çoğunluğu Lübnanlı olmak üzere 198 turist getirdi. 139 mürettebatı bulunan lüks gemiden inen turistlerin bazıları Alanya'nın tarihi ve kültürel yerlerini gezerken, bazıları da safari ciplerini tercih etti. Med Queen, saat 20.00'de Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacak.
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