Lübnanlılar Alanya'dan vazgeçmiyor

LÜKS gemi Alanya'ya çoğunluğu Lübnanlı olmak üzere 133 turist getirdi. 148 personeli bulunan gemiden inen turistler Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Bazı turistler ise safari ciplerini tercih etti. Med Queen saat 20.00'de Kıbrıs'ın Limasol Limanı'na gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacak.
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