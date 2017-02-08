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Kuzey'in trafiği rahatlıyor

Alanya Belediyesi, Cikcilli, Mamadı, Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe'nin Çevreyolu’na bağlantısını yaparak 15 metre genişliğindeki imar yolu ile bölgenin yıllardır çözülmeyen yol sorununu çözüme kavuşturuyor

Kuzey'in trafiği rahatlıyor

Alanya Belediyesi, Cikcilli, Mamadı, Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe'nin Çevreyolu’na bağlantısını yaparak 15 metre genişliğindeki imar yolu ile bölgenin yıllardır çözülmeyen yol sorununu çözüme kavuşturuyor

08 Şubat 2017 Çarşamba 18:32
Kuzey'in trafiği rahatlıyor
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Haber: Alper KUTAY 

ALANYA Belediyesi, 2017 yılı yatırım programı çerçevesinde kentin birçok mahallesinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Kuzey mahallelerinde yıllardır açılmayan imar yollarını hizmete sunan Alanya Belediyesi, Büyükhasbahçe Mahallesi’nde 15 metrelik imar yolunda çalışmalarını hızlandırdı. Cikcilli, Mamadı, Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe ve Koçlar Sokak istikametinde Sevimler Cam önünden Çevreyolu’na bağlantısı yapılacak olan 15 metre genişliğindeki imar yolu ile bölgenin yıllardır çözülmeyen yol sorunu çözülmüş olacak. Güney cephesinin güçlü istinat duvarı ile desteklendiği yol projesinde, dolgu ve hafriyat aşamasına gelindiğini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ”Bölgenin coğrafi durumu nedeniyle çok zorlu ve maliyetli bir çalışma yapıyoruz. Açacağımız imar yolu bölgeyi tabir yerindeyse ayağa kaldıracak. Aynı zamanda Küçükhasbahçe Yayla Yolu’ndan Mamadı üzerinden doğu mahallelerine de transit geçişlerle araç trafiği açısından büyük bir rahatlama sağlanacak. Çalışmaların bir an önce tamamlanması için azami gayret gösteriyoruz. Bölge halkına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KuzeyAlanyaTrafikAlanya BelediyesiCikcilliMamadıBüyükhasbahçeKüçükhasbahçe
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