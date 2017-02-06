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Kuzeni hayatını kabusa çevirdi

LYS sonucuna göre Artvin Çoruh Üniversitesi Matematik Bölümü'nü beklerken tercihleri arasında bulunmayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ebelik Bölümü'ne yerleşen Irmak Uysal, ÖSYM'yi mahkemeye verdi

Kuzeni hayatını kabusa çevirdi

LYS sonucuna göre Artvin Çoruh Üniversitesi Matematik Bölümü'nü beklerken tercihleri arasında bulunmayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ebelik Bölümü'ne yerleşen Irmak Uysal, ÖSYM'yi mahkemeye verdi

06 Şubat 2017 Pazartesi 10:14
Kuzeni hayatını kabusa çevirdi
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MERSİN'İN Anamur ilçesinde LYS'den 357 puan alan ve tercih etmediği bir yer gelen Irmak Uysal'ın üniversite tercihlerinin, kuzeni tarafından değiştirildiği ortaya çıktı.

ÖSYM tercih sonuçları gelince şoka uğrayan Irmak Uysal, isteği dışında tercihler yapılarak mağdur edildiği iddiasıyla Anamur 2. Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak ÖSYM'ye dava açtı. Yapılan araştırmalar sonucu IP adresi tespiti yapılmasıyla gerçek ortaya çıktı. ÖSYM giriş şifresini bilen kuzen C.S. tarafından sisteme girilerek tercihlerinin tamamen değiştirildiği tespit edildi.


Şok yaşayan Irmak Uysal, başından geçenleri şu şekilde anlattı:

"Anamur'da LYS'ye hazırlandım, LYS'den 357 puan aldım. İlk 5 tercihimde ilköğretim matematik bölümü vardı. Kontrol ettiğimde Artvin Çoruh Üniversitesi Matematik Bölümü tutuyordu. Ama tercih sonucuna baktığımda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ebelik Bölümü olduğunu gördüm. Benim tercihlerimde böyle bir bölüm de böyle bir şehir de yoktu. Ben de mahkemeye başvurdum. ÖSYM'nin sistem hatası olduğunu düşündüm. Mahkemeden gelen sonuçta ÖSYM'nin bir suçu olmadığı anlaşıldı ve tercihlerimin kuzenim tarafından değiştirildiği ortaya çıktı. Kuzenim mahkeme sonuçlanmasına rağmen hala suçunu inkar ediyor. 'Ben yapmadım' diyor. Bunun sonucunda ben tekrar ÖSYM ile görüştüm, tercihlerimin tekrar değiştirilip değiştirilemeyeceğini sordum. ÖSYM tercihlerimi tekrar değiştiremeyeceğimi, aynı bölümde devam etmem gerektiğini bildirdi. Hala ben istemediğim bir şehirde istemediğim bir bölümde okumaktayım. Benim eğitim hayatım suistimal edildi. Okuduğum onca yıl boşa gitti, 4 yıl boşu boşuna başka bir bölümde okuyorum." Baba Mehmet Şahap Uysal ise "Benim kızım istemediği bir okulda istemediği bir bölümde okuyor. Lütfen en yakınınız bile olsa şifrelerinizi kimseye vermeyin. Kızım mağdur oldu, başkası mağdur olmasın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Irmak UysalÖSYM şifresiKuzenVanÖSYMAnamurEğitimMersinArtvin
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