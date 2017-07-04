Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
101109
ALTIN
139.712
DOLAR
3.5482
STERLIN
4.5857
EURO
4.0291
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Çocuğunuz hangi branşa yatkın keşfedin
Çocuğunuz hangi branşa yatkın keşfedin
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...

Kurubuz satışları rekor kırdı

Ankara’da sıcak havaların etkisi ile beraber buz satışlarında rekor derecede artış yaşandı. Buzun farklı bir türü olan ve gıdadan ilaç sanayine birçok alanda kullanılan kurubuza da talep iki kat arttı

Kurubuz satışları rekor kırdı

Ankara’da sıcak havaların etkisi ile beraber buz satışlarında rekor derecede artış yaşandı. Buzun farklı bir türü olan ve gıdadan ilaç sanayine birçok alanda kullanılan kurubuza da talep iki kat arttı

04 Temmuz 2017 Salı 12:04
Kurubuz satışları rekor kırdı
banner404

GIDADAN ilaç sanayine birçok alanda kullanılan kurubuz, hava sıcaklarının yükselişe geçmesi ile beraber daha çok talep edilir oldu. -78,5 derece ile üretimi gerçekleşen buzlar muhafaza şekline göre 10 gün ve daha fazla süre erimeden kullanılabiliyor. Kurubuz imalatı ve satışlarına ilişkin İHA muhabirine konuşan Ankara Kurubuz firma yöneticisi Fikret Dinçer, “Buzumuz karbondioksit gazının katı hali, yani kurubuz” ifadelerini kullandı.Dinçer, kurubuzun herkesçe bilinen suyun dondurularak buz haline getirilmesinden farkını anlatarak, şunları kaydetti:
“Sıvı içermiyor. -78,5 olmasından dolayı ise çok hızlı bir soğutmaya sahip. Soğuk zincir gönderimlerde çok faydalı. Tamamen havadan daha ağır ve basınçlı bir gaz olduğundan dolayı ürünün içerisindeki oksijeni yok ederek koruma süresini çok daha uzatıyor. Ayrıca kurubuz, diğer buzlara göre çok daha geç çözülüyor ve derece olarak da daha soğuk muhafaza imkanı sağlıyor. Kullanılan kutunun kapasitesine göre 10 gün ve daha fazla süre saklanabiliyor."Dinçer, kurubuzun kullanım alanlarının yoğun olarak dondurmacılar, soğuk zincir, hastaneler, tıbbi malzeme taşıyan sektörler olduğunu kaydederek, doğa faaliyetlerinde ise kampçılar ve dağcıların ürünlerini soğutmak amacı ile talep ettiğini söyledi.
“YANGINDA DA KULLANILABİLİYOR”

Söz konusu sektörler dışında yakın zaman içerisinde yangın söndürme ile ilgili de talep aldıklarını dile getiren Dinçer, “Yangın söndürmede de kullanılabiliyor. Karbondioksit gazının katı hali olduğu için. Karbondioksit yangını çok hızlı söndürme özelliğine sahip. Yangında da kullanılabiliyor. İlk defa bu hafta böyle bir talep aldık” açıklamasında bulundu.
“SICAKLIKLARLA BERABER SATIŞLAR 2-3 KATINA ÇIKTI”

Dinçer, sıcak havalar ile birlikte kurubuz talebinin arttığını dikkat çekerek, “Kurubuz çok bilinen bir şey değil. İnsanlar öğrendikçe talep artmaya başladı. 2 yıl önceye göre satışlar yüzde yüz katlanmış vaziyette. Sıcaklıklarla beraber satışlar 2-3 katına çıktı. Kışın daha çok soğuk zincir taşıma ve endüstriyel alanda kullanıyoruz. Yaz sıcaklarında satışlarımız artmış durumda. Günlük 2-2,5 ton imalatımız var” diye konuştu.Üretim aşamasından geçen buzlar genelde 3 çeşit üretiliyor. 3 milim kalınlığında çubuk makarnayı andıran şekli ile pelet buz temizlik sektöründe kullanılırken, 16 milim kalınlığında nugget buz ile 10 santimetre en ve 20 santimetre boyundaki kalıp buzlar daha çok soğuk zincir taşımacılıkta tercih ediliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kurubuz Satışları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kondisyon bisikletinden düşen antrenör yaşamını yitirdi
Kondisyon bisikletinden düşen antrenör yaşamını yitirdi
Serinlemek için buzdolabına giriyor
Serinlemek için buzdolabına giriyor
Bu kazayı görenler gözlerine inanamadı
Bu kazayı görenler gözlerine inanamadı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals