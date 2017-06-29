Kurtulmuş: Açılan ateş misliyle karşılık bulacaktır

NUMAN Kurtulmuş, "Türkiye’nin PYD/YPG konusundaki hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha çok net şekilde ifade ediyorum. Kaldı ki bu bu örgütün Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru açtığı her türlü taciz ateşi misliyle, angajman kuralları çerçevesinde karşılı bulacaktır" dedi.
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