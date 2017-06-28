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Kurban Bayramı ayın kaçında? 2017-2018 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu, Ramazan Bayramı'nın tamamlanmasının ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Tatil ve düğün gibi planları olanların merakla araştırdığı Kurban Bayramı, dini vecibelerin yerine getirildiği günler olacak. Peki, milyonlarca vatandaşın araştırdığı Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek ve kaç gün olacak? İşte, merakla araştırılan o güne dair Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler

Kurban Bayramı ayın kaçında? 2017-2018 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu, Ramazan Bayramı'nın tamamlanmasının ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Tatil ve düğün gibi planları olanların merakla araştırdığı Kurban Bayramı, dini vecibelerin yerine getirildiği günler olacak. Peki, milyonlarca vatandaşın araştırdığı Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek ve kaç gün olacak? İşte, merakla araştırılan o güne dair Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler

28 Haziran 2017 Çarşamba 09:30
Kurban Bayramı ayın kaçında? 2017-2018 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?
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2017 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusu binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı, her yıl biraz daha geriye gelerek yaz aylarına doğru çekilmeye başladı. Kurban Bayramının yaz aylarına gelmesiyle birlikte de vatandaşların tatil planları için olanak çıkmaya başladı. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu merak eden vatandaşlar ona göre planlarını yapıyor. Peki, 2017 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı, her yıl biraz daha geriye gelerek yaz aylarına doğru çekilmeye başladı. Bu yıl, 31 Ağustos Perşembe günü Arefe olarak kabul edilecek. 01 Eylül- 04 Eylül arası ise Kurban Bayramı'nın dört günü olacak. Yani bu yıl, arefe günü de dahil edilirse Kurban Bayramı 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 04 Eylül Pazartesi günü son bulacak.

2018 yılı içerisinde kutlanacak olan Kurban Bayramının ise, tamamının hafta içine gelmesi nedeniyle 9 gün olması bekleniyor.

2018 yılında kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü olacak. Bayramın dördüncü ve son günü ise 24 Ağustos tarihine denk gelecek.

TATİL GÜNÜ 6'YA ÇIKABİLİR

Özellikle tatil merkezlerinin merakla beklediği tatil uzatma ve birleştirme kararı bu yıl uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması ve arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi, bu konuyu gündeme taşındı. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulursa toplam tatil süresi 6 güne çıkabilir.

KURBAN BAYRAMI NEYİ İFADE ETMEKTEDİR?

Kurban Bayramı günleri, Hz. İbrahim’in duasıyla müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları,  aynı iman ve aynı ruhla mübarek ve mukaddes topraklara geldikleri, tek parça örtülerine bürünerek her türlü ayrıştırıcılığı bıraktıkları, tek merkezde, Kâbe’de tavaf ettikleri, tek meydanda, Arafat’ta toplanarak hac farizasını yerine getirdikleri mübarek zaman dilimleridir.

Kurban Bayramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimî bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak Kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir.

Bu bayrama adını veren Kurban; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail örneğinde olduğu gibi ilâhî emirlere kayıtsız teslimiyet göstergesi, hak yolunda fedakârlığın bir nişanesi, Allah’ın bize lütfettiklerinden onun hoşnutluğu için verebilmenin hâl ile ifadesidir.

Kurban, sahip olduklarımızı fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın tadına varma fırsatı, katılaşan kalplere, hayatın ve varoluşun gerçek anlamını unutan zihinlere öze dönüş çağrısı içeren bir hikmetler bütünüdür.

Kurban, Allah’a, yüce ve ilâhî olan her şeye yakın olma arayışıdır. Nitekim Cenab-ı Hak, şöyle buyurur:

“Allah’a kurbanlarınızın ne etleri ulaşır, ne de kanları. Ona ulaşan takvanızdır...” (Hac, 37)

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