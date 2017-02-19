Küçükkaya ile Nutuk izdihamı

ALANYA'NIN komşusu Manavgat'ta, FOX TV'nin izlenme rekorları kıran 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' adlı sabah programını hazırlayıp sunan İsmail Küçükkaya büyük coşku yarattı.

CHP'li Manavgat Belediyesi, 16 Nisan'daki referandum öncesi vatandaşlara 20 bin adet 'Nutuk' dağıttı. Nutuk dağıtım töreninin konuğu olan Alanya dostu ünlü televizyon gazetecisi İsmail Küçükkaya, büyük ilgi gördü. Küçükkaya'nın 'Nutuk' dağıtması sırasında izdiham oluştu, Manavgatlılar 7'den 70'e Küçükkaya'ya büyük sevgi gösterilerinde bulundular.

Küçükkaya, organizasyonla ilgili sosyal medyada yaptığı değerlendirmede "Bizi birleştiren değerlerimiz... Atamız, Bayrağımız, Devletimiz... Türkiye Nutuk okuyor. FETÖ darbe girişimini yaşamış bir halk, ancak ve ancak 'kurucu değerlerine sarılarak' bu musibetten kurulabilir. Nutuk okuyoruz. FETÖ musibetinden nasıl kurtuluruz? Cumhuriyet'in kurucu değerleri etrafında kenetlenirsek. Siyasal farklılıklar bir yana, Atatürk başköşede" mesajlarını paylaştı.