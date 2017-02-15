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15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu

Küçük gelin yapılmak istenen kız kurtarıldı

Mardin'in Yeşilli İlçesi'nde evinin önünden evli ve 7 kız çocuğu babası bir adam tarafından bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığı belirtilen 17 yaşındaki H.S., düzenlenen operasyon ile 12 gün sonra kurtarılarak ailesine teslim edildi. Kızın kaçırılması ile ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Küçük gelin yapılmak istenen kız kurtarıldı

Mardin'in Yeşilli İlçesi'nde evinin önünden evli ve 7 kız çocuğu babası bir adam tarafından bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığı belirtilen 17 yaşındaki H.S., düzenlenen operasyon ile 12 gün sonra kurtarılarak ailesine teslim edildi. Kızın kaçırılması ile ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:01
Küçük gelin yapılmak istenen kız kurtarıldı
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YEŞİLLİ İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 Şubat günü akşam saatlarinde bir araca zorla bindirilerek kaçarılan 17 yaşındaki H.S., polisin düzenlediği operasyon ile 12 gün sonra kurtarılarak ailesine teslim edildi. Aynı mahallede oturan ve 7 kızı bulunan 55 yaşındaki M.A.S.,tarafından kaçırıldığı iddia edilen H.S.,'nin kaçırılması ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansımasından sonra emniyet özel bir ekip oluşturarak kaçırılın kızın izini sürmeye başladı. Bölgedeki bütün işyeri ve mobese kamera kayıtları incelenmeye alan polis ekibi, 12 gün önce gelen bir telefon üzerine sağlık ocağına çağrılan ve evinden çıktığı sırada kaçırılan genç kızın merkez Artuklu ilçesine bağlı Kabala mahallesindeki bir evde tutulduğunu belirledi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 17 yaşındaki kızın tutulduğu eve Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekiplerin katılımıyla operasyon düzenlendi. Evin etrafını saran polis ekipleri, uyarılara rağmen kapının açılmaması üzerine çilingirle çelik kapıyı açtırdı. Polisler evde bulunanları etkisiz hale getirerek, 12 gün önce kaçırılan S.M.,'yi kurtardı ve ailesine teslim etti. Polis ekipleri, H.S .'yi evlenmek amacıyla kaçırdığı belirtilen 55 yaşındaki M.A.S. ile ona yardım eden 2 kişiyi de gözaltına aldı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

KIZI KAÇIRAN KİŞİ DAHA ÖNCE ONU BABASINDAN İSTEMİŞTİ

Kızı düzenlenen operasyon ile 12 gün sonra kurtarılan baba Muhsin Semin daha önce DHA muhabirine kızı kaçırılırken yaptığı açıklamada, kızını daha önce istemeye gelen M.A.S., tarafından kaçırıldığını belirterek, "Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. Onu kaçıran, onun dengi olsaydı ve kızım isteseydi, 18 yaşına geldiğinde evlensin derdim. Ama hem yaşı büyük, hem de zorla kaçırarak nasıl böyle bir şey yapabiliyor? Adam evli 7 kız çocuğu sahibi. Bizim eve gelip, 'erkek oğlum olmuyor' diye kızımı kendisine istemiş. Biz de kızımın hem yaşı küçük, hem de o da kendisi istemiyor diye olmaz demiştik. Cuma günü bütün erkekler Cuma namazında iken eve bir telefon geliyor. Kızım H.S.,'ye 'Aşın var kimliğini al sağlık ocağına gel' diyorlar. Kız evden çıkıp caddeye inince pusuda bekleyen bir araç içindeki 2 erkek bir de bayan, kızı alıp arabanın içine atmak istiyorlar. Kız ne kadar çırpınıp duruyorsa, ilk hamlede onların elinden kurtulup kaçmaya çalışınca, ikinci hamlede üzerine atlıyorlar onu yakalamışlar, saçından çekip araca bindiriyorlar. Zaten kaçırdıkları yerde saçından bir tutam saç ve eşarbı ile beraber cadde üzerinde bulduk. Ben onlardan şikayetçiyim. Kaçıranı da tanıyorum, bizim mahalledendir. Onları gören komşularımız var. 55 yaşındadır. Adı M.A.S.'dir. Kızımı onunla zorla evlenmesi için kaçırmıştır"demişti.
 
 

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Anahtar Kelimeler:
Mardinçocuk GelinKurtarmaOperasyonDHASağlıkBahçelievler
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