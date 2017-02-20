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Kucakta koyunla motosiklet turu 

İki kişi motosiklette kucaklarına aldıkları koyun ile yolculuk yaptı

Kucakta koyunla motosiklet turu 

İki kişi motosiklette kucaklarına aldıkları koyun ile yolculuk yaptı

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:08
Kucakta koyunla motosiklet turu 
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ÇUKUROVA ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda çekilen görüntülerde 01 EON 31 plakalı motosikletteki kasksız sürücü hızla giderken, arkada oturan kişinin ise kucağına aldığı koyun ile yolculuk yaptığı görülüyor.
Hem trafiği hem de hayvan hayatının tehlikeye atıldığı video internette yoğun ilgi görüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
KoyunMotosikletSeyahat
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