Kubilay devrim için ölüme yürüdü'

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şube Başkanı Aydın Özbaş, Menemen Olayı'nın 86'ncı yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı

YAZILI bir açıklama yapan Özbaş, "Cumhuriyetin kuruluşundan sadece 3 yıl sonra Bursa Muallim Mektebi'nden öğretmen olarak mezun olan Mustafa Fehmi Kubilay, henüz 4 yıllık öğretmen iken, yedek subaylığını yaptığı sırada, Menemen’de çıkarılan gerici ayaklanmada devrimi korumak için gözünü kırpmadan ölüme yürüdü. Kubilay’ın öğretmen okulunda eğitime başlaması ile Cumhuriyetin kuruluşu aynı tarihlere denk düşer. Kubilay, Mustafa Kemal işgal altındaki yurdunu kurtarmak için ileri atıldığında tam da 14 yıl sonra söyleyeceği Bursa Nutku'nda görmek istediği Türk gencini temsil ediyor. Mustafa Kemal’in devrimci karakterini kavrayan Kubilay, ayaklanan gericiliği durdurmak için Bursa Nutku'nun söylenmesini bekleyemezdi. İçinde mermi yerine kuru sıkı manevra fişekleri olan tüfeğiyle gericiliğin üzerine yürüdü. Canını verdi. Henüz 24 yaşında idi. İnandı. Dövüştü ve öldü. Menemen’de 23 Aralık 1930 günü yaşanan Nakşibendi ayaklanması sonrası cumhuriyetin Kubilaylar yetiştirmek yolundaki kararlılığı çelikleşti.

'DEVRİMLER SULANDIRILDI'

1950’li yıllara gelindiğinde, demokrasi kavramını seçim sandığı ile sınırlayanlar, cumhuriyetin bu kararlılığını eğip bükmeye başlamışlar, Kubilaylara karşı yeni Derviş Mehmetleri de yetiştirecek adımları hiç çekinmeden attılar. Türkçe ezanın kaldırılması, köy enstitülerinin kapatılması, imam okullarının hızla yaygınlaşması devrimlerin sulandırılması bu dönemde hız kazanmış, 12 Mart darbesinin önderleri sosyal uyanışın 'dindar nesil' ile kolayca durdurulabileceğini açıkça savunmuştur. Bu dönemden 1980 yılına kadar gençlik, 'tespih çekmek ile tetik çekmek' ikilemine itildi.

12 Eylül darbesi ile düşünen, sorgulayan gençlerin önünü kesmek için zorunlu din dersleri ve cemaatlerin önünün açılması bugünlerin habercisi oldu. Cemaatler aracılığı ile orduya, polise, adliyeye ve devletin her kesimine sızdırılanlar 15 Temmuz günü bir darbe girişimi olarak yaşananlar, Derviş Mehmetler yetiştirme politikalarının sonucu.

'HEDEF DERVİŞ MEHMETLER YETİŞTİRMEK'

Günümüzde iktidarın böyle bir ikilemi yoktur. Zira onların tek hedefi yeni Derviş Mehmetler yetiştirmek. 2002 yılından bu yana sürdürülen eğitim politikaları, ders kitapları ile oynanarak 'kindar ve dindar' gençlik yetiştirme girişimleri, 4+4+4 politikaları ile kız çocuklarının zorunlu eğitimden uzaklaştırılması, ancak yangınlarla ya da bina çökmesi ile ortaya dökülen tarikat yurtları, tecavüzler iktidarın bu kararlılığının en açık göstergesi. En son yaşadığımız Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'un katilinin hangi eğitim basamaklarından ilerleyerek bir büyük cinayeti işleyebildiği bile bu tercihin sonucu. Bugün iktidarın eğitim sistemimizdeki tek ikilemi, bu alanı hangi tarikata teslim edeceği noktasındaki kavga ve kararsızlığı. Cumhuriyet devrimcilerinin ise gençlerin eğitiminde hiçbir ikilemi ve kararsızlığı yok. Tek hedefimiz Atatürk cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatacak Kubilaylar yetiştirmek. Katledilişlerinin 86'ncı yılında Kubilay, Bekçi Şevki ve Bekçi Hasan’ı saygı ve minnetle anıyoruz."