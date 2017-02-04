banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.915
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6153
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete
Flaş Haber
Kazayla kardeşini vurdu
Kapat

Kritik uyarı geldi! Sosyal medya kullananlar…

Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde sosyal medya faaliyetleriyle ilgili uyarıda bulunuldu

Kritik uyarı geldi! Sosyal medya kullananlar…

Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde sosyal medya faaliyetleriyle ilgili uyarıda bulunuldu

04 Şubat 2017 Cumartesi 11:08
Kritik uyarı geldi! Sosyal medya kullananlar…
banner404

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) sosyal medyadan yatırımcıları "mağdur eden" faaliyetlerde bulunanlarla ilgili uyarıda bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Kurulumuzca yapılan piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyet izni olmadan Facebook, Twitter vb. sosyal medya hesapları üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçeye dayanmayan, tamamıyla yatırımcıların aldatılmasına ve mağdur edilmesine yönelik olduğuna dair ciddi emareler bulunan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır.

Yatırımcıların herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen, gerek sosyal medya gerekse diğer iletişim ve haberleşme kanalları üzerinden bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

banner355
Anahtar Kelimeler:
UyarıSermayePiyasaSermaye Piyasası Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşsizin sağlık hizmetini devlet karşılıyor
İşsizin sağlık hizmetini devlet karşılıyor
8 yıl sonra karar çıktı! Üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece'ye rekor tazminat
8 yıl sonra karar çıktı! Üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece'ye rekor tazminat
THY uçağı İran’a acil iniş yaptı
THY uçağı İran’a acil iniş yaptı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals