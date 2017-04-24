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Kredi kartı aidatlarından kurtulmak mümkün!

Türkiye’de 22 milyon kişinin 59 milyon adet kredi kartı var. Kredi kartı aidatları tüketicinin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Ekim 2014’te yasal zemine kavuşturulan aidatlardan kurtulmak mümkün...

Kredi kartı aidatlarından kurtulmak mümkün!

Türkiye’de 22 milyon kişinin 59 milyon adet kredi kartı var. Kredi kartı aidatları tüketicinin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Ekim 2014’te yasal zemine kavuşturulan aidatlardan kurtulmak mümkün...

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:56
Kredi kartı aidatlarından kurtulmak mümkün!
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GÜNLÜK hayatta artık nakitten çok kredi kartı kullanılıyor. 22 milyon kişinin 59 milyon adet kredi kartı var. Kişi başına 2’den fazla kart düşüyor. Ticari hayatın kılcal damarlarına kadar işleyen kartlardan yapılan kesinti ise tüketicinin en çok canını sıkan konuların başında yer alıyor. Bazı tüketiciler sırf bu yüzden kredi kartını iptal ettiriyor. Ekim 2014’ten önce kart aidatları hakem heyetleri yoluyla geri alınabiliyordu.

YASAL ZEMİN KAZANDI

Posta gazetesinden Bilal Emin Turan'ın haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 3 Ekim 2014’te, 65 kalemde alınan ücret ve komisyonları 20 kaleme indirmişti. Bu 20 kalemin içinde kart aidatı da yer aldı. Bir başka deyişle kart aidatı yasal zemine kavuştu. Aidatın iadesi için açılan davalar Yargıtay’a kadar gitti. Ama sonuç tüketicinin aleyhine oldu. Şimdi tüketici dava açmaya korkuyor. Çünkü dava olumsuz sonuçlansa bir de mahkeme masrafı ödemek zorunda kalıyor.


ÇOĞU BİLMİYOR, UNUTTU

BDDK’nın yönetmeliği kart aidatının yasal zemine kavuşturdu ancak düzenlemeye tüketici lehine olan bir madde de eklendi. Hatta bankalar bu konuda zorunlu tutuldu. Tüketicilerin çoğu bundan haberdar değil ya da bunu unuttu. Peki ne o? Yasal düzenlemeye göre; bankalar tüketiciye talep etmesi halinde aidatsız kredi kartı vermek zorunda. Ayrıca bankalar bazı durumlarda kredi kartı aidatı talep edemiyor.

AİDATSIZIN AVANTAJI

Aidatsız kartlarda taksit, puan, bonus veya kampanyalardan yararlandırma gibi ek avantajlar bankaların inisiyatifinde. O yüzden iyi araştırın. Bazı aidatsız kartların özellikleri aidatlı kart gibi. Bazı bankalar anlaşmalı üye işyerlerinde hem puan hem de taksit avantajı sunuyor. ‘Aidatsız kartta taksit yok’ söylemi bir efsane. Bankalar belli ücret karşılığında harcamaları taksite bölüyor, ödemeleri erteliyor. Aidatsız kartla 12 ay taksitle nakit avans dahi çekilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıBankaSon DakikaHaberler
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