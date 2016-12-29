KPSS tercihleri yarın sona eriyor! İşte ÖSYM KPSS tercih kılavuzu ve işlemleri

KPSS adaylarının ÖSYM'nin sitesin yayınladığı KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara başvuru yapmaları gerekiyor. 21 Aralık'ta başlayan KPSS tercihleri 30 Aralık yani yarın sona erecek. KPSS adayları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile kolayca tercih yapabilecek.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi gerçekleştirilmeyecek. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların, kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle koruması ve kimseyle paylaşmaması gerekiyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, başvurulardan en az 15 gün sonra açıklayacaktır. ÖSYM'nin KPSS tercihleri için yaptığı duyuruda "Lisans Mezunları İçin Aranan Nitelikler" bölümünde güncelleme olduğu belirtildi. KPSS tercihleri sürecinde her şeyin doğru ilerlemesi için güncellenen KPSS tercih kılavuzunun incelenmesi gerekiyor. İşte detaylar...

KPSS tercihleri ÖSYM'nin AİS (aday işlemleri sistemi) kısmından kolaylıkla yapılabiliyor. KPSS tercihleri ile ilgili tüm detaylar bilinerek doğru tercih yapılması gerekiyor.

21 Aralık tarihinde başlayan Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih işlemleri 30 Aralık 2016 tarihine kadar devam edecek. KPSS 2016/2 tercih kılavuzu ile ilgili tüm bilgilere ulaşmak için adayların ÖSYM’nin sahip olduğu internet sitesine girmeleri gerekiyor.

28 Aralık 2016 Tarihinde ÖSYM Tarafından KPSS 2016/2 Tercih İşlemleri İçin Duyuru Yayınladı.

ÖSYM Başkanlığınca 28 Aralık 2016 tarihinde Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS 2016/2 Tercih İşlemleri için Tercih Yapan ve Yapacak Olan Adayların Dikkatine duyuru yayınladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre: 21 Aralık 2016 tarihinde ÖSYM’nin İnternet adresinden yayımlanan 2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Nitelik Kod Kılavuzu’nun " Lisans Mezunları İçin Aranan Nitelikler" bölümünde güncelleme yapılmıştır.

Lisans mezun olunan programlar arasında ismi yer alan"9988" Bankacılık ve Finans" lisans programı, "4465" kodu içerisine dahil edilmiş olup "4465" nitelik kodunun içeriği, "3117 Bankacılık", "3118 Bankacılık Finans", "6119 Bankacılık ve Finans/Bankacılık ve Finansman", "9371 Finans ve Bankacılık", "9988 Bankacılık ve Finans" lisans programlarını ihtiva edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Kılavuz yeni haliyle ÖSYM’nin İnternet adresinden yayımlanmıştır. Bu düzeltme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken Ek'te yer alan 28 Aralık 2016 tarihli Kılavuzu esas almaları gerekmektedir.

KPSS TERCİHLERİ YAPILMADAN ÖNCE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kamu Personeli Seçme sınavı tercih tarihleri açıklandığından beri adayları bir heyecan sardı. Adayların dikkat etmesi gereken şeylerden biri de tercih yapmadan önce başvuracakları yerlerin sahip olduğu özel şartlar ile birlikte sınav sonucunda aldığı puan ve sıralamanın ve kendisinin sahip olduğu iş bilgisinin de gözden geçirilmesi gerekiyor. Zira sınava giren adayların tercih yapma işlemleri sırasında en çok yaptığı hatalardan biri kendilerinde yer almayan özellikleri isteyen bir işe başvuruda bulunmalarından kaynaklanıyor.

Bu tür başvuru tercihleri yapan adayların yaptıkları başvurunun herhangi bir dönüşü olması pek mümkün gözükmediğinden dolayı bu tür adaylar herhangi bir geri dönüş almayacaklardır. Ayrıca adaylar bu tür başvuru tercihlerinin neticesinde başvurularının kabul edilmemesi gibi bir durumla da karşılaşabilirler. Bu nedenle de adayların yapacakları başvuruları ve kendilerinin sahip olduğu iş deneyimi ve kabiliyetlerini gözden geçirmeleri ve buna göre tercih işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca tercih yapacak adayların bir, iki ve üç numaraları tablolarda yer alan nitelik kodlarını oldukça dikkatli bir şekilde incelemesi gerekiyor.

Açıklanan pozisyon ve kadro yerleştirme şartları birden fazla olduğu taktirde bu pozisyon ve kadroya başvuran adayların bu şartlardan en az birini karşılaması bekleniyor. Adayların tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan ‘’Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar’’ başlığı altında yer alan uyarıları iyi bir şekilde incelemeli ve yapacakları tercihleri bu uyarılara göre yapmaları gerekiyor.

Zira başvuruda yer alan şartların en az birini karşılamamanız dahilinde yapmış olduğunuz tercih ya da tercihlerin herhangi bir karşılığının olmayacağı ÖSYM tarafından bildirilmiştir. Bu tür sebeplerden dolayı da tercih tarihleri arasında yapılacak olan tercihlerin her türlü koşul ve şartına dikkat göstermeniz büyük önem arz ediyor.



KPSS TERCİH SAYI VE ADIMLARI NELERDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren adayların yapacakları tercihlerin üst sınırı otuzdur. Tercihler ise ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların, ÖSYM tarafından sunulan bir hizmet olan AİS’e girdikten sonra KPSS 2016/2 üzerinden tercih işlemlerini başlatmaları gerekiyor. Tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarına göre bu tercih listesi üzerindeki satırları doldurmaları gerekiyor.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adayların ilk yapması gereken şey www.osym.gov.tr internet sitesine girmeli ve ardından sitenin ana sayfasında yer alan “Yakındakiler” bölümü üzerinden “KPSS 2016/’ Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme bölümü üzerinden tercih işlemlerine başlamaları gerekiyor.

Bu bölüme üzerinden tercih tarih ve saatleri görülebilmektedir. 21 Aralık 2016 tarihinde saat 10:00’da başlayan KPSS tercihleri 30 Aralık 2016 tarihinde saat 23:59’da bitecektir.

Tercih işlemlerinizi bu bölüm üzerinden “Tercih Yap” butonuna basarak başlatabileceğiniz gibi, ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden KPSS 2016/ 2. Tercih bölümü üzerinden de başlatabilirsiniz.

Bunun için ilk olarak T. C. Kimlik numaranızı ya da yabancı uyruklu iseniz size verilen numara ve şifreyi girmeniz ve ardından aday işlemleri sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Bu bölümden sonra “Tercih Bildir” alanına tıklamalı ve hazırlamış olduğunuz KPSS tercih listesinde yer alan pozisyon ve kadrolara ilişkin bilgileri Kod bölümü üzerinden tercih rehberinde yazan bu pozisyon ve kadrolara ait nitelik kodlarını yazmalısınız. Tercih listenizi geçirdikten sonra bir kez daha kontrol etmenizde fayda var. Böylece KPSS tercihlerinizi gerçekleştirmiş olursunuz.