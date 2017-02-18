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Koyunlar beşer beşer doğurunca köşeyi döndü!

Et fiyatlarının yüksek olmasına isyan ederek Ukrayna'dan 100 koyun getiren Mustafa Aydın, 1 senede 700 koyuna sahip oldu. Ramanov cinsi bu koyun ortalama 5 yavru doğuruyor

Koyunlar beşer beşer doğurunca köşeyi döndü!

Et fiyatlarının yüksek olmasına isyan ederek Ukrayna'dan 100 koyun getiren Mustafa Aydın, 1 senede 700 koyuna sahip oldu. Ramanov cinsi bu koyun ortalama 5 yavru doğuruyor

18 Şubat 2017 Cumartesi 14:42
Koyunlar beşer beşer doğurunca köşeyi döndü!
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BURSA'DA besicilik yapan Mustafa Aydın, et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı Ukrayna'dan Ramanov cinsi koyunlar ithal etti. Çok doğurma özelliği ve iriliği ile bilinen Ramanov cinsi koyunların 6 tanesi beşiz yavruladı. Koyunların sürekli beşiz doğurduğunu söyleyen Mustafa Aydın, bu koyunları besicilere satarak ülkemizde küçükbaş hayvan sayısını artırarak et fiyatlarını ucuzlatmayı hedefliyor.

100 KOYUN 700 YAVRU VERDİ

Ramanov cinsi koyunlar en az 2, en çok ise 6 kuzu doğuruyor. 14 ayda iki defa yavrulayan bu cins koyunlar yılda 8 kuzu veriyor.

Ülkemizdeki et fiyatlarının düşmesi için Ramanov cinsi koyunların yaygınlaşması gerektiğini ifade eden Mustafa Aydın, "Ben Ramanov cinsi koyunları 1 yıl önce Ukrayna'dan getirttim. Bu koyunlar çok yavruluyor. Bir batında en az 2, en çok 6 kuzu yavruluyor. Benim getirdiğim Ramanov cinsi koyunlardan 5 tane yavrulayanlar oldu.

İlk 2-3 yavruya kadar doğurdular. Şimdi ikinci yavruları. Dördüz ve beşiz doğumlar oldu. Bu koyunları ülkemizde yaygınlaştırabilirsek et fiyatları düşer. Bu koyunlar gözümün önünde 5 tane yavruladı. 2 tanenin altına hiç düşmedi. 1 yıl önce Ukrayna'dan 100 tane getirdiğim Ramanov koyunlar 14 ay gibi kısa sürede 700 yavru verdi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramanov Cinsi KoyunUkraynaBursaAydın
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