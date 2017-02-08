banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88249
ALTIN
147.796
DOLAR
3.7099
STERLIN
4.6468
EURO
3.9710
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
9 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Şubat 2017 Alanya -...
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama

'Kötü model olmayın'

Alanya Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi, '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' nedeniyle basın duyurusu yayımladı

'Kötü model olmayın'

Alanya Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi, '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' nedeniyle basın duyurusu yayımladı

08 Şubat 2017 Çarşamba 22:14
'Kötü model olmayın'
banner404

DUYURUDA şöyle dendi: "Tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar doğrultusunda tüm dünya ülkelerinde,1987 yılından itibaren her yıl 9 Şubat günü, 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olarak kutlanıyor. Sigara, önlenebilir en büyük ölüm nedeni. Türkiye, Avrupa’da, sigara ile en iyi mücadele eden dördüncü ülke konumuna geldi. Son yıllardaki sigara bırakma kampanyaları sonucu sigara içenlerin sayısında önemli düşüş gözlense de ülkemizde halen 16 milyon yetişkin sigara içiyor. Dünyada her yıl 4 milyon, Türkiye’ de ise 100 bin insan sigaradan ölüyor. Sigara içenlerde kanserden ölüm oranı içmeyenlere göre 15-25 kat artıyor. İçilen her sigaranın ömürden 12 dakika çaldığı hesaplandı.Tütün bağımlılık yaparak kullanıcılarının yüzde 50 sini öldüren bir kanserojen. Tütün dumanı 4000’den fazla kimyasal madde içerir. Bunlardan yüzde 50’den fazlasının kansere neden olduğu bilinmektedir. Sigara, akciğer kanserinin birinci derecede sebebidir. Kalp ve damar hastalıklarının çoğunluğunun ana nedenidir. Türkiye’nin en önemli 5’inci sağlık sorunu olarak görülen ve 4 milyon kişinin yakalandığı bir akciğer hastalığı olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) da birinci derecede sebebi sigara. Sigaranın etkilemediği doku ve organ yok. Sigaranın her dozu zararlıdır ve sadece içene değil, içmeyene de zararı var. Ayrıca ülke ekonomisine de büyük zarar veriyor. Tütün kontrolünde temel amaç, tütün ürünleri tüketimini azaltarak başta kanser olmak üzere onlarca hastalığın yarattığı sağlık, sosyal ve ekonomik zararların önüne geçilmesini sağlamak, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere yeni başlayacakları önlemek ve başkasının içtiği sigaranın dumanından oluşan pasif etkilenimi engellemektir. Çocukların yanında sigara içilmesi duman ve zarar vermekle kalmaz, anne ve babasını model alan çocuklarda sonraki yıllarda sigara içme alışkanlığını kolaylaştırmaktadır.
Aktif ve pasif sigara içimi de ölüm, sakatlık, hastalık ve psikolojik sorunlara yol açarak kişi ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. 
Gelin hep birlikte bir iyilik yapalım ve sigarayı bırakalım. Özellikle genç nesilleri koruyalım, kötü model olmayalım."

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Kaymakamlığı Toplum Sağlığı MerkeziKötü Model9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BYEGM 'Şaibeli seçimde' ısrarlı
BYEGM 'Şaibeli seçimde' ısrarlı
'Şahin her türlü desteği veriyor'
'Şahin her türlü desteği veriyor'
Şimdi Toyota zamanı
Şimdi Toyota zamanı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals