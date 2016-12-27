KOSGEB kredisi çıkan esnafa banka şoku!

Vergi usul kanununda yer alan ücret sınırları ve ceza miktarları 2017 yılında uygulanmak üzere yüzde 3.83 artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, gelecek yıl, fatura ya da perakende satış fişi alınmaması veya verilmemesi durumunda 210 lira ceza ödenecek