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'KOSGEB için başvurular başladı'

KOSGEB kredileri için 20 Şubat'a kdar başvuru yapılmasını isteyen ALESO Başkanı Demir, bu aşamada KOSGEB veri tabanına kayıt mecburiyetinin olmadığını söyledi 

'KOSGEB için başvurular başladı'

KOSGEB kredileri için 20 Şubat'a kdar başvuru yapılmasını isteyen ALESO Başkanı Demir, bu aşamada KOSGEB veri tabanına kayıt mecburiyetinin olmadığını söyledi 

13 Şubat 2017 Pazartesi 15:43
'KOSGEB için başvurular başladı'
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ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, 2017 Yılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) sıfır faizli kredi desteği başvurularının başladığını söyledi. ALESO Başkanı Demir, "KOSGEB 2017 kredileri için 20 Şubat'a kadar başvuru yapılacak. 2016 Aralık ayında yapılan sıfır faizli kredi desteği sırasında sifirfaiz.kosgeb.gov.tr adresine giriş yaptıranların tekrar başvuru yapmasına gerek yok. Bu başvurular değerlendirmede dikkate alınacak.
http//sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr adresinden yazılım sistemine vergi numarası (gerçek kişi statüsündeki işletmeler için TC kimlik numarası) ve işe başlama tarihi (vergi levhasında yer alan) ile işe giriş yaparak başvuru için gerekli bilgiler doldurulacak. Başvuru sürecindeki bildirimlerin etkin olarak yapılabilmesi için işletme yetkisine ait SMS veya elektronik posta bilgilerinin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Bu aşamada KOSGEB veri tabanına kayıt mecburiyeti yok. Yani KOBİ beyannamesinin bu aşamada verilmesine gerek yok.
sifirfaiz.kosgeb.gov.tr adresine 2016 aralık ayında yapılan uygulamada giriş yapmamış ya da yapamamış olanlar sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr adresinden başvuru yapmalı.
sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr başvuruları 20 Şubat'a kadar yapılacak. 27 Şubat tarihinden itibaren değerlendirme yapılacak, uygun görülenlere mesaj iletilecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEBAleso
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