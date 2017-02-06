banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87791
ALTIN
145.767
DOLAR
3.6861
STERLIN
4.5923
EURO
3.9506
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...
06 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
6 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Şubat 2017 Alanya -...

Korkutan uyarı: Yarın büyük bir deprem olabilir!

Son bir aydır depremlerin meydana geldiği Çanakkale bugün 5,3'lük iki ayrıntı deprem ile sallandı. Bölge beşik gibi sallanmaya devam ederken herkesin aklına "Büyük bir depremin habercisi mi? Büyük Marmara depremine yol açar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan korkutan uyarılarda bulundu

Korkutan uyarı: Yarın büyük bir deprem olabilir!

Son bir aydır depremlerin meydana geldiği Çanakkale bugün 5,3'lük iki ayrıntı deprem ile sallandı. Bölge beşik gibi sallanmaya devam ederken herkesin aklına "Büyük bir depremin habercisi mi? Büyük Marmara depremine yol açar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan korkutan uyarılarda bulundu

06 Şubat 2017 Pazartesi 17:01
Korkutan uyarı: Yarın büyük bir deprem olabilir!
banner404

SABAH erken saatlerde Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı şeridi ile Marmara Bölgesi'ndeki birçok yerde hissedilmişti. Çanakkale'ye 30 kilometre mesafedeki Bayırköy ile yakınlarındaki Çamköy'de de birçok ev hasar görmüş ahırdaki hayvanlar telef olmuştu. Saatlerdir ardı ardına sarsıntıların yaşandığı bölgede saat 13:58’de bir büyük deprem daha meydana geldi. afad verilerine göre bölge yine 5,3'lük bir şiddetle sarsıldı.

Çanakkale’den gelen haberler herkesin aklına “Büyük bir depremin habercisi mi? Büyük Marmara ya da Büyük Ege depremine yol açar mı?” sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan korkutucu ama önemli uyarılarda bulundu. Ercan “Yarın İzmir’de büyük bir deprem olabilir. Özellikle Ege bölgesinde taş evlerde oturanlar en az 15 gün evlerine girmemeli” diye konuştu. Çanakkale’deki sarsıntılar için “Bu depremin olacağını biz 8 aydır bekliyorduk” diyen Ercan şunları kaydetti “Çünkü Gülpınar kırığı boyunca beklenen bir şeydi. Kuzey 75 derece Batı doğrultulu bir kırık bu. Bizim büyük deprem beklediğimiz Kuzey Anadolu kıırığının Güney kolun, yani Bursa’dan geçen kolunun Edremit, Bababurnu’ndan Edremit Körfezi ve Midilli’ye doğru giden ucudur. Bu depremler iki kırığın kesişim yerinde oldu. Dediğim gibi deprem kaynaşmaları 8 ay önceden başladı ve yılbaşından itibaren olağanüstü bir artık gösterdi. Bu zamana kadar günde 15’e kadar çıkan deprem sayısını gördük. Bu nedenle bu kez daha çok odaklandık bu bölgeye. Dün ise bir deprem fırtınası görüldü. Büyük bir depremle sonuçlanır mı diye kuşkumuz artmışken depremle karşılaştık. Bu bizim için şaşırtıcı değil. Be arkasından 1 saat sonra da deprem olunca izlenimim şu oldu; deprem sönüm sürecine girdi. Bundan sonra daha küçük depremlerle dinginleşir diye beklerken yüzde 5’lik bir olasılık oluştu. Bu olasılık aynı ya da daha büyük bir deprem beklentisi oluştu. Ve sonra da zaten 5,3’lük bir deprem oldu. Ben İzmir’deyim şu an ve ürktük açıkcası. Deprem 15 saniye kadar sürtü. Neden ürktük çünkü yüzde 5’lik olasılığın içerisindeyiz”

banner355
Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleDepremAhmet ErcanUyarıSon DakikaHaberlerSon Dakika HaberleriSon Dakika DepremSon DepremlerAfadSabahBugünBursaİzmirAyvacıkAnadoluMarmaraEdremitAkdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Anne' diyen kuzu görenleri şaşkına çevirdi
‘Anne' diyen kuzu görenleri şaşkına çevirdi
Parası getirilen işçi intihardan vazgeçti
Parası getirilen işçi intihardan vazgeçti
İntihara kalkışan seyyar satıcı ilaçlı suyla bayıltıldı
İntihara kalkışan seyyar satıcı ilaçlı suyla bayıltıldı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals