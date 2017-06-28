Kopenhag'da iki Alanyalı

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu (TBF) ve Balkan Bisiklet Birliği'nin eski başkanı, Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dağ Bisikleti Komisyonu Başkanı, aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Onursal

Başkanı Emin Müftüoğlu ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, UCI yönetim kurulu toplantısı için Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunuyorlar. Müftüoğlu ve Dim, toplantı öncesi UCI Yönetim Kurulu Başkanı Brian Cookson ile bir araya geldiler. İngiliz Cookson, eylül ayında yönetimden ayrılacak olan Emin Müftüoğlu için "Çok başarılı bir arkadaşımızdı. UCI'dan ayrılacak oluşu nedeniyle üzgünüz" dedi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla Kopenhag'dan izlenimlerini aktaran Dim, şu notları paylaştı:

'TÜRKİYE GÜCÜNÜ KAYBEDECEK'

"Dünya Bisiklet Birliği (UCI) yönetim kurulu toplantısı için UCI'ın ilk ve tek Türk yönetim kurulu üyesi Emin Müftüoğlu ile Kopenhag'dayız. Müftüoğlu, TBF başkanlığını kaybedince yeni gelen TBF yönetimi

onu tekrar aday göstermedi. Aday gösterseler görevine devam edecekti. Yani Müftüoğlu isteyerek bırakmıyor. Oysa Müftüoğlu dünya bisiklet camiasında çok sevilen bir isim. Bilhassa dağ bisikletinde onun her dediği kanun gibi dikkate alınıyor. Türkiye ve Türk sporu bisiklet gibi önemli bir branşta büyük bir gücünü kaybedecek. Yeni TBF yönetimindeki kişisel çekişmeler ve Konya lobisi bu başarısızlığın tek sebebi. Öncelikleri Türkiye olsaydı Müftüoğlu'nu tekrar aday gösterirlerdi. Şimdiki Konyalı TBF Başkanı Erol Küçükbakırcı kendisini aday göstermiş. Yabancı dil bile bilmeyen bu kişinin seçilme şansı yüzde sıfır. UCI yönetimine girip başarılı olmanın yolunun, uzun yıllar gerektiren bir birikimden geçtiği çok açıktır.

'BİSİKLETTE KURALLAR DEĞİŞİYOR'

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bisiklet yaşamın vazgeçilmez parçası. Burada bisiklet genci, yaşlısı, statüsü ne olursa olsun herkesin ulaşım aracı. UCI yönetim kurulu toplantısında 5 dilde simultane tercüme yapılıyor. Birisi de Emin Müftüoğlu nedeniyle Türkçe. Yaklaşık 12 saat sürecek UCI yönetim kurulu toplantısında bisiklet sporu ve yarışlarının kurallarında önemli değişiklikler olacak."