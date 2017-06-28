Kopenhag'da iki Alanyalı 

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu (TBF) ve Balkan Bisiklet Birliği'nin eski başkanı, Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dağ Bisikleti Komisyonu Başkanı, aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Onursal Başkanı Emin Müftüoğlu ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, UCI yönetim kurulu toplantısı için Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunuyorlar. Müftüoğlu ve Dim, toplantı öncesi UCI Yönetim Kurulu Başkanı Brian Cookson ile bir araya geldiler. İngiliz Cookson, eylül ayında yönetimden ayrılacak olan Emin Müftüoğlu için "Çok başarılı bir arkadaşımızdı. UCI'dan ayrılacak oluşu nedeniyle üzgünüz" dedi.

'BİSİKLETTE KURALLAR DEĞİŞİYOR'

Sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla Kopenhag'dan izlenimlerini aktaran Dim, şu notları paylaştı: "Dünya Bisiklet Birliği (UCI) yönetim kurulu toplantısı için UCI'ın ilk ve tek Türk yönetim kurulu üyesi Emin Müftüoğlu ile Kopenhag'dayız. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bisiklet yaşamın vazgeçilmez parçası. Burada bisiklet genci, yaşlısı, statüsü ne olursa olsun herkesin ulaşım aracı. UCI

yönetim kurulu toplantısında 5 dilde simultane tercüme yapılıyor. Birisi de Emin Müftüoğlu nedeniyle Türkçe. Yaklaşık 12 saat sürecek UCI yönetim kurulu toplantısında bisiklet sporu ve yarışlarının

kurallarında önemli değişiklikler olacak."