Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

Köpekleri dövüştürdüler, bir de kameraya kaydettiler

İstanbul'da pitbull cinsi köpeği başka bir köpekle dövüştüren gencin, cep telefonuyla çektiği görüntüler vatandaşların büyük tepkisine neden oldu

Köpekleri dövüştürdüler, bir de kameraya kaydettiler

İstanbul'da pitbull cinsi köpeği başka bir köpekle dövüştüren gencin, cep telefonuyla çektiği görüntüler vatandaşların büyük tepkisine neden oldu

24 Mart 2017 Cuma 10:55
Köpekleri dövüştürdüler, bir de kameraya kaydettiler
banner404

GÖRÜNTÜLERDE pitbull cinsi köpek, kurt cinsi sokak köpeğinin üzerine bırakılıyor ve sokak köpeği uzun süre pitbull cinsi köpeğin ağzından kurtarılamıyor.
Köpekleri dövüştürdü, çevredeki çocuklar dehşete düştü

Yaşanan dehşet verici olay, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Köpekleri dövüştüren H.U, elindeki pitbull cinsi köpeği bir başka genç tarafından tutulan gencin kullandığı kurt cinsi sokak köpeğinin üzerine saldı. Pitbull cinsi köpek sokak köpeğinin bacağından tuttu ve sokak köpeğini uzun bir süre bırakmadı. Çevrede aralarında çocuklarında bulunduğu bir grup ise köpeği kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Ancak sokak köpeğinin bacağından tutan pitbull, bir türlü bırakmadı. Bir ara çevreden ağaç parçası bulan gençler, pitbull cinsi köpeğin kafasına vurarak diğer köpeği kurtarmak istedi. Büyük bir acı çektiği görülen sokak köpeği, uzun süren çabaların ardından kurtarıldı.
H.U’nun yaptığı köpek dövüşü hayvanseverlerin de büyük tepkisine neden oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine hayvanseverler harekete geçerek, başta polis olmak üzere yetkili makamlara şikayette bulundu. Hayvanseverler şimdi yapılan şikayetlerden sonuç bekliyor.
Öte yandan, pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kurt köpeğinin daha sonra hayvanseverler tarafından bulunarak veterinere götürülerek sahiplendiği öğrenildi. Ayrıca H.U.’nun mahallede yaşayan çocuklara 5-10 lira vererek sokak köpeklerini toplatarak dövüştürdüğü kaydedildi. Anadolu yakasında Yenisahra'da çekildiği öğrenilen görüntüler sonrası polis köpekleri dövüştürenleri bulmak için harekete geçti. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulKöpek DövüştürmePitbull
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O hain tutuklandı!
O hain tutuklandı!
Son dakika: Cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı!
Son dakika: Cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı!
Bulgaristan Türklerin oy kullanmalarını engellemek için 
Bulgaristan Türklerin oy kullanmalarını engellemek için 

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals