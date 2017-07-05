Konuştukça battı: 'Ben de yerim' dedi

AĞRI’NIN Patnos ilçesi Andaç köyünde Mehmet Şakir Ş. İsimli adam, eşi Cansu Ş.’yi önce dövmüş ardından da 10 aylık çocuğunun dışkısını yedirmeye çalışmıştı. Bu anları videoya alan ve sosyal medyadan paylaşan Ş., gözaltına alınarak çıkarıldığı Patnos Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.Savcılıkta çelişkili ifadeleri dikkat çeken Mehmet Şakir Ş.’nin ifadesi şöyle;

“AMCASININ OĞLUNA GÖNÜL İLGİSİ VAR”

Cansu Ş. Benim 4 yıllık eşimdir. Görücü usul ile evlendim. Ancak evlendiğim zamanda başka birine karşı ilgisi olduğundan haberdar değildim. Evlendiğimden bu yana aile içi huzurumuz yoktur. Bunun sebebi ise kayınvalidemin sürekli olarak evimize müdahale etmesi, kızımı bana karşı doldurması ve sonradan öğrendiğim kadarı ile karım Cansu’nun öz amcasının oğluna karşı olan gönül ilgisidir. Hatta kendisi evliliğimizi ilk yıllarından bu yana sürekli olarak amcasının oğlu ile görüşmektedir. Kendisine bu durumu sorduğumda bana amcasının oğluyla görüşmesinin normal olduğunu söyledi. Bende bu durumdan kuşkulanarak çevreden araştırma yaptığımda gerçeği öğrendim.”

“VİDEOYU KAYINPEDERİM GÖSTERDİ”

Eşimin babası ve annesi bayram olması münasebetiyle Samsun’dan Patnos’a gelmişlerdi ve eşimi 2-3 günlüğüne Van, Muradiye civarlarında gezdirerek eve bırakmışlardı. Kayınpederim Patnos’tan ayrılarak Samsun’a gideceği sırada bana şu anda sosyal medyada ve TV kanallarında dolaşan videoyu gösterdi ve olanları sordu. Ben kendisine videoda gerçekleşen olay için pişman olduğumu ilettim.

“GÖRÜNTÜLER MONTAJ”

Söz konusu etrafta dolanan video kayıtlarındaki kişinin sesi ve konuşma tarzı her ne kadar benimle aynı ve olayın geçtiği yerde bizim evimiz olarak görünse de söz konusu videodaki Cansu Ş.’ye hakaret ve darp eden, ona zorla 10 aylık çocuğumuzun pisliğini yemesi konusunda ısrar eden kişi ben değilim. İlgili görüntü kaydının ne şekilde ve nasıl yapıldığını bilmemekle birlikte montajlandığını düşünüyorum.

“EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM, ÇOCUĞUMUN PİSLİĞİNİ DE YERİM”

Eşim ve ailesi beni bu şekilde herkese karşı rezil etmiş olsalar da eşimi çok seviyorum. Benim 2 tane çocuğum vardır. Bunlar da göz önünde tutulduğunda söz konusu eylemleri gerçekleştirdiğime kafama sıkarım daha iyidir ve çocuğumun pisliğini de yerim. Görüntü kayıtlarındaki yerin kendi evim olduğunu beyan etmiş olsam da söz konusu yerin neresi olduğunu bilmiyorum. Tüm bunları başıma açan kaynanam Azize U.’dan şikayetçiyim.