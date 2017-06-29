'Konuşma fırsatı verin'

Şerife ÇOBAN

YAZILI bir açıklama yapan Özdeş, konuşma, geç konuşma ya da konuşmamanın dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi. Özdeş, "İnsan yaşamının temelini oluşturan çocukluk dönemi çok önemli. Bu dönemde kazanılan olumlu ve olumsuz davranış ve yapılar bir sonraki dönemde karşımıza çıkabiliyor. Çocukluk dönemi problemlerinden olan konuşma, geç konuşma ya da konuşmama dikkat edilmesi gereken ve önlem alınması gereken bir konu. Asla geçiştirilmemeli. Yaşıtlarına göre dil gelişimi henüz gelişmemiş çocuklar için bazı risk faktörleri düşünülebilir. Gecikmiş konuşma tanımından bahsedebilmek için bazı ölçütleri ebeveynlerde kullanabilir. Normal gelişen çocuk 0-6 ay arası anlamsız sesler çıkarır.

6-12 ay arası 'bababa' 'mamama' gibi sesler çıkarır. 12 aylık çocuk yapma, hayır gibi komutları anlamalı, ismi söylendiğinde bakar. 12-18 ay arasında yetişkin konuşmalarını basit şekilde taklit eder, 'dede', 'baba' gibi anlamlı kelimeler söyler. 24 ay tamamlandığında 5-10 kelimeli bir dağarcığı olur. 50 kadar kelimeyi anlar.

24-36 ay iki üç kelimelik cümleler kurar. 36 aydan sonra kullandığı kelimeler başkaları tarafından anlaşılır.

Bu kriterler tabi ki birebir her zaman geçerli olmayabilir ancak gelişim açısından fikir verebilir. Çocuklar işitme problemleri, gelişim geriliği, yaygın gelişimsel bozukluk, uyaran eksikliği, psikolojik sorunlar, dil ve ağız işlevsel bozuklukları, evde birden fazla lisanın kullanılması gibi nedenlerle geç konuşur. Çocuklarda gelişimsel bir sorunun olup olmadığını ilk anneler tespit edebilir. Annelerin gözlemleri çok önemli.

'BOL BOL KONUŞUN, MASAL ANLATIN'

Konuşma erkek çocuklarda kız çocuklara göre daha geç gelişiyor. Ancak bu gecikme 24-30 ay civarında azalmaya başlamalı. 3 yaş sonrası konuşmada hala gecikme devam ediyorsa, bir uzmandan destek alınmalı ve gelişimsel incelemesi yapılmalı. Acil olarak TV, telefon ve tabletten uzaklaştırılmalı. Akranları ile daha çok vakit geçirmesi için okul öncesi eğitime başlatılmalı. Çocuğun konuşması fırsat verilmeli. Çocuğunuzla bol bol konuşun, ona masal anlatın ve oynayın. İşaretle istediği nesneyi ona verirken nesnenin adını söyleyin ama ona zorla söyletmeyin. Unutmayın, çocuğunuz 24 ayı geçmiş ve yaşıtlarına göre gelişiminde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız zaman geçirmeden gelişimsel incelemesini yaptırmakta fayda var. Sorun ne kadar erken teşhis edilirse çözümü de o kadar kolay olur. 4 yaşına gelmiş hala konuşmayan çocuğun ertesi günü yaşıtları gibi konuşacağını düşünmeyin" dedi.

