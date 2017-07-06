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Konuk Cumhurbaşkanı'ndan külliye özçekimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuk etti. Widodo, Erdoğan ile külliye bahçesinde özçekim yaptı

Konuk Cumhurbaşkanı'ndan külliye özçekimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuk etti. Widodo, Erdoğan ile külliye bahçesinde özçekim yaptı

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:06
Konuk Cumhurbaşkanı'ndan külliye özçekimi
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenen resmi törenle karşıladı. Düzenlenen törende, her iki ülkenin millî marşlarının atılan 21 pare top eşliğinde çalınmasının ardından, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo tören kıtasını selamladı. Törenin ardından basın mensuplarına tokalaşarak görüntü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Görüşmelerin ardından iki lider ortak açıklama yaptı.Erdoğan şunları söyledi: "Bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ettik. 53 bin kişiye de giriş yasağı koyduk. Sınır bölgemizden DEAŞ'lı teröristleri tamamen temizleyerek 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı'yla aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'yla ikili ticaret ve yatırımlarımız konusunda anlaşma yaptık. Endonezya ile G20, G-8, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda işbirliğimiz var. Bunları da kuvvetlendirmek istiyoruz. Bunları da ele aldık. G-20'ye yarın birlikte katılacağız. Asya pasifik bölgesinin etkinliği günbegün artıyor. Asya ülkeleri küresel ticarette etkinliğini arttırıyor. Endonezya'nın ekonomik büyüklüğü ve liderliği bizim için onları özel bir konuma sokuyor. Kıymetli dostumla elele vererek işbirliğimizi güçlendireceğiz. Buradan tüm Endonezya halkına halkımın selamını iletmek istiyorum."

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