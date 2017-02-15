Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -7°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88082
ALTIN
144.265
DOLAR
3.6621
STERLIN
4.5565
EURO
3.8732
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu
15 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
15 Şubat 2017 Alanya -...
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu

Kontrolden çıkan tır devrildi

Ankara’da kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan tır devrildi

Ankara’da kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:23
Kontrolden çıkan tır devrildi
banner404

KAZA, gece saatlerinde Ankara Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara Kuzey Çevre Yolu Üzerinde İstanbul istikametinde ilerleyen Ramazan Nargüner (36) idaresindeki et yüklü 06 TAC 25 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolun ortasına devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AnkaraBaşkentBaşkentte TırTır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Şafak vakti uyuşturucu operasyonu
13 akademisyen tutuklandı
13 akademisyen tutuklandı
Randevu günü
Randevu günü

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals