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Kondisyon bisikletinden düşen antrenör yaşamını yitirdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kendisine ait spor salonunda kondisyon bisikletinden düşerek başını çarpan 48 yaşındaki antrenör, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Kondisyon bisikletinden düşen antrenör yaşamını yitirdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kendisine ait spor salonunda kondisyon bisikletinden düşerek başını çarpan 48 yaşındaki antrenör, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

04 Temmuz 2017 Salı 12:00
Kondisyon bisikletinden düşen antrenör yaşamını yitirdi
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İZMİR'İN Aliağa ilçesinde, kondisyon bisikletinden düşen vücut geliştirme antrenörü, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde kendisine ait salonda kondisyon bisikletinde spor yapan vücut geliştirme antrenörü Ertan Çaplık (48), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek düştü. Başına sert zemine çarpan Çaplık, özel araçla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.İlk müdahalesinin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çaplık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülen Çaplık'ın, ilk belirlemelere göre beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

BAŞARILI BİR SPORCUYDU

MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaplık'ın, bir dönem partisinde ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptığını söyledi. Çaplık'ın çevresinde sevilen bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Aydemir, uluslararası alanda birçok başarıları ve madalyaları bulunan başarılı bir sporcuyu kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını kaydetti.

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