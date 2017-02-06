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Komşuda çobanlık kursu başladı

Gazipaşa'da Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından düzenlenen sürü yönetimi kursu başladı

Komşuda çobanlık kursu başladı

Gazipaşa'da Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından düzenlenen sürü yönetimi kursu başladı

06 Şubat 2017 Pazartesi 22:54
Komşuda çobanlık kursu başladı
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VETERİNER hekim Bülent Özkavak tarafından verilen kurs 3 hafta sürecek. Gazipaşa HEM Müdürü Ali Doğan, "Gazipaşa'da küçükbaş hayvancılığın gelişimi açısından kurs oldukça önemli. Açtığımız bu kurs hem istihdama hem de küçükbaş hayvancılığın verimli ve kaliteli bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacak. Teorik ve uygulamalı olarak verilecek eğitimlerde kursiyerlere önemli konular da anlatılacak. İş kurmak için ya da hayvancılıkla ilgili hükümetimizin ortaya koyacağı fırsatlardan yararlanabilmesi için bilinçli, donanımlı, sertifikalı olmak hasıl oluyor. Dolayısıyla biz sürü yöneten arkadaşlarımızı donanımlı hale getirerek onlara da sertifika vermeyi düşünüyoruz. Kursa katılan arkadaşlarımıza İŞKUR tarafından günlük 20 lira ücret verilecek. Bundan sonra başvuru olması halinde sürü yönetimi kursları açmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Halk Eğitim MerkeziGazipaşaMüdürlüğüGıda Tarım Ve Hayvancılık
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