Komşuda çobanlık kursu başladı

VETERİNER hekim Bülent Özkavak tarafından verilen kurs 3 hafta sürecek. Gazipaşa HEM Müdürü Ali Doğan, "Gazipaşa'da küçükbaş hayvancılığın gelişimi açısından kurs oldukça önemli. Açtığımız bu kurs hem istihdama hem de küçükbaş hayvancılığın verimli ve kaliteli bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacak. Teorik ve uygulamalı olarak verilecek eğitimlerde kursiyerlere önemli konular da anlatılacak. İş kurmak için ya da hayvancılıkla ilgili hükümetimizin ortaya koyacağı fırsatlardan yararlanabilmesi için bilinçli, donanımlı, sertifikalı olmak hasıl oluyor. Dolayısıyla biz sürü yöneten arkadaşlarımızı donanımlı hale getirerek onlara da sertifika vermeyi düşünüyoruz. Kursa katılan arkadaşlarımıza İŞKUR tarafından günlük 20 lira ücret verilecek. Bundan sonra başvuru olması halinde sürü yönetimi kursları açmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

