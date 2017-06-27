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Kolejde görev yapan öğretmenin diploması sahte çıktı

Eskişehir’de özel bir kolejde çalışan öğretmenin diploması sahte çıktı. Görevine son verilen, öğretmen Özlem E. ise diplomasının sahte olmadığını iddia etti

Kolejde görev yapan öğretmenin diploması sahte çıktı

Eskişehir’de özel bir kolejde çalışan öğretmenin diploması sahte çıktı. Görevine son verilen, öğretmen Özlem E. ise diplomasının sahte olmadığını iddia etti

27 Haziran 2017 Salı 09:54
Kolejde görev yapan öğretmenin diploması sahte çıktı
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MİLLİ eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından 999 sonrası öğretmenliğe başlayan kişilerin diploma geçerlilikleri üzerinde yapılan incelemelerde 60’a yakın kişinin yıllardır geçersiz ve sahte diplomalarla öğretmenlik yaptığı tespit edilmişti. Vatan gazetesinden Mehmet Ali Demir'in haberine göre 2009 yılından beri Eskişehir’de yaşayan ve ilin en prestijli kolejlerinin birinde öğretmenliği yapan Özlem E. öğretmenliğe de bu okulda başladı. Önceki yıl Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin başlattıkları incelemelerde, ODTÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olarak görünen Özlem E.’nin de diplomasının sahte olduğu tespit edildi. ODTÜ, öğrencinin 2009 yılında kayıt yaptırdığını ancak daha sonra okula gelmediğini belirtti. Üniversite, kayıtlarında bu isme düzenlenen bir diplomanın olmadığı vurguladı. Bakanlığın durumu Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Okullar Genel Müdürlüğü’ne bildirmesiyle Özlem E.’nin görevine son verildi. 

DİPLOMA GERÇEK AMA...
 
Olayın ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili ulaştığımız Özlem E. diplomasının sahte olmadığını, düşürülmüş olduğunu ileri sürdü. Özlem E, ODTÜ öğrencisi olduğunu ve okuldan mezun olduğunu da söyleyerek, “Eskişehir’deki kolejde müdür yardımcılığı bile yaptım. Kaç kez müfettişler denetledi. Sunny dönüşüm programına katılmıştım. Bir yıl Amerika’da okuyup tekrar ODTÜ’ye döndüm.Amerika’daki okuldan kaynaklanan sorun olduğunu düşünüyorum. Diplomam gerçek. Şimdi Amerika’daki belgeleri topluyorum” diyerek kendini savundu.

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