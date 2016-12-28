Kokpitte son sözler: Kaptan, düşüyoruz!

RUSYA'YI yasa boğan uçak kazasında Karadeniz'den çıkarılan karakutudan ilk bilgiler Rus medyasına yansıdı.
Savunma Bakanlığı'na ait askeri Tu-154 tipi uçakta düşmeden hemen önce şaşkınlık ve panik var. Kokpit kayıtlarına göre, pilot ve yardımcısı neler olduğunu anlayamıyor.
Life.Ru sitesinin kendi kaynaklarına dayanarak yayınladığı son konuşmalar şöyle:
- Hız 300... (Anlaşılmıyor)
- (Anlaşılmıyor)
- Rafı aldım kaptan. (Teknik bir terim kullanılıyor, anlaşılmıyor)
- Eyvah, vay canına!
(Güçlü bir sinyal duyuluyor)
- Kanatçıklar, kaltak, bu da ne!! (burada kaptan Rusça küfrediyor)
- Yükseklikölçer!
- Bize... (Anlaşılmıyor)
(Anlaşılmıyor)
- Kaptan, düşüyoruz!
(Kaydın sonu)
Ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun da içinde yer aldığı uçak, Pazar günü Soçi'den havalandıktan dakikalar sonra Karadeniz'e düşmüştü. Rusya, uçaktaki 92 kişiden kurtulan olmadığını açıkladı.
Uçağın karakutusu dün, gövde parçaları ise Pazartesi günü bulunmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, karakutusu dün Moskova'ya gönderilen uçakla ilgili "Verileri inceleme çalışmaları sürüyor. İlk analiz, uçağın olası düşme sebepleri listesini daraltma fırsatını veriyor" açıklamasını yaptı.
Karadeniz'e Pazar günü düşen Rus askeri uçağı Tu-154'ün kokpit konuşmaları ortaya çıktı. Kokpitte büyük bir paniğin sürdüğü anlarda güçlü bir sinyal duyulmadan hemen önce 'Eyvah, vay canına!' cümlesi kuruluyor
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