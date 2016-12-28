Kokpitte son sözler: Kaptan, düşüyoruz!

Bursa'da, darbe girişimi sırasında Emniyet Müdür Yardımcısının telsizinden yaptığı, 'Darbeci askerlere karşı direnilecek' anonsunu duyunca, kendi aralarında "Asker gelirse neden direneceğim, silahımızı teslim ederiz" dedikleri öne sürülen tutuklu sanıklar Emniyet Amiri Kadriye Kaçar, Komiser Ergün Şimşek ile polis memurları Murat Çelebi ve tutuksuz sanık Bayram Kara'nın yargılanmasına başlandı