Kız kaçırma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

OLAY, Aksarayın Ağaçören İlçesi Hüsrev Köyü Hüsrev Yaylasında Sabah saatlerinde meydana geldi. Yayladaki 2 aile arasında eskiye dayalı kız kaçırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışman kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Levent Ö. (35) karşı tarafın üzerine tabanca ile ateş açtı. Seyfullah E. (40) olay yerinde hayatını kaybederken, Mert E. (23), Hüseyin E., Hüsrev E., Ali Rıza E. (39) ve Bünyamin Ö. (61) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan Mert E.nin durumunun ağır, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kavganın bildirilmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Levent Ö ile beraberindeki Bünyamin Ö. ile Hüseyin E. (46) Hüsrev Köyündeki evlerinde gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.