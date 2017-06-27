Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

EDİNİLEN bilgiye göre, elini kıyma makinesi kaptıran 5 yaşındaki çocuk sağlık ekipleri tarafından Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Et makinesine eli sıkışan çocuğun elini kurtarmak için sağlık ekipleri itfaiyeden yardım istedi. Yapılan ihbarla harekete geçen itfaiye ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte ameliyata girdi. Yarım saat süren çalışma sonrası çocuğun eli et makinesinden çıkarıldı. Elinde ezikler ve kırıklar oluşan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.