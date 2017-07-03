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Kışın gidiyorlardı, yazın akın ettiler

BURSA'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile birlikte kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ serinlemek isteyenlerin ilgi odağı oldu. Hafta sonunda binlerce kişinin akın ettiği zirvede güvenlik jandarma ekipleri tarafından karadan hem de havadan drone ile sağlandı

Kışın gidiyorlardı, yazın akın ettiler

BURSA'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile birlikte kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ serinlemek isteyenlerin ilgi odağı oldu. Hafta sonunda binlerce kişinin akın ettiği zirvede güvenlik jandarma ekipleri tarafından karadan hem de havadan drone ile sağlandı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:58
Kışın gidiyorlardı, yazın akın ettiler
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BURSA'DA hafta sonu hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması nedeniyle serinlemek isteyenler Uludağ'a akın etti. İki günde Uludağ'a 15 bin 465 kişi otomobil, midibüs ve otobüs, 14 bin 131 kişi de teleferikle zirveye çıktı.Zirvedeki hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülürken güvenlik ise Jandarma ekipleri tarafından sağlandı.Ekipler günübirlikçi tatilciler ile bölgede kamp kuranların güvenliğini karadan resmi ve sivil ekiplerle sağlarken havadan ise 'Drone' ile takip yaparak önlem aldı.

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