Kısa mesafe yolcu almayan taksiciler isyan ettirdi!

CNN Türk'ten Fulya Öztürk'ün haberine göre; taksiciler yakın mesafe yolcularını almadıkları için uzak noktalara gidecek yolcuları kendi aralarında ayarlayıp taksileri dolmuşa çevirdikleri ortaya çıktı.

İDO'DA TANSİYON SÜREKLİ YÜKSEK

Taksiciler "sayımız az yetişemiyoruz" derken yolcular da taksi bulamadıklarını söyleyerek isyan etti. Tansiyonun sürekli yüksek olduğu İDO terminali önünde bazı yolcuların kısa mesafe yolcuları almayan taksicileri videoya çekerek sosyal medyada yayınladığı görüldü.