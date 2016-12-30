Kırsalda işlem tamam

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, şehrin muhtelif bölgelerindeki mezarlıkların namazgâhları ve cenaze namazı kılınış tariflerinin mezarlıklara asılmaya başlandığını bildirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi tarafından Alanya'nın doğu ve batısında yer alan; Hatipoğlu Hasanağa, Yukarı Orhan ve Aşağı Orhan, Saburlar, Karabuynuzlar, Avsallar Merkez, Yanıklar, Hacıkerimler, Toslak Bedeş ve Aşağı Oba Mezarlığı'nın namazgâhları ve cenaze namazı kılma tarifi panoları asma çalışmalarının yapıldığı ve diğer mezarlıklar için de çalışmaların devam ettiği bildirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, "Çalışmalarımız 2016'da olduğu gibi yeni yılda da sürecek. Bizler hizmet odaklı çalışan bir belediyeyiz. Günün her saatinde halkımızın yanındayız" dedi.