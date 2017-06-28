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Kirası 400 bin dolar

Geçtiğimiz haftalarda ikiz bebeklerini dünyaya getiren Beyonce, genişleyen ailesi için Malibu'da aylık kirası 400 bin dolar olan bir malikane tuttu

Kirası 400 bin dolar

Geçtiğimiz haftalarda ikiz bebeklerini dünyaya getiren Beyonce, genişleyen ailesi için Malibu'da aylık kirası 400 bin dolar olan bir malikane tuttu

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:05
Kirası 400 bin dolar
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BEYONCE'NİN eşi Jay-Z, ikiz bebekleri ve 5 yaşındaki kızı Blue Ivy ile birlikte taşındığı evin 10 yatak odalı, 14 banyolu, 7,5 metre uzunluğunda havuzlu olduğu öğrenildi.

Dünyaca ünlü şarkıcının, bir kız ve bir erkek olduğu iddia edilen ikizlerinin doğumundan sonra taşındığı La Villa Contenta adındaki malikaneyi ağustos ayı sonuna kadar kiraladığı belirtildi.

BÜTÇE 75 MİLYON DOLAR

Beyonce ve Jay Z’nin 75 milyon dolarlık bütçelerine uygun, istedikleri gibi bir ev bulamadıkları için bir süreliğine bu evi kiraladıkları öğrenildi. Çift, eylül ayından önce istedikleri gibi bir ev bulup taşınmak istiyor. (Vatan)

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BeyonceJay-ZMalibu
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