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Kimsesiz çocuklara memuriyet yolu

Sosyal hizmet kapsamındaki kimsesiz çocuklardan devlet kadrolarına atama yapılacak. Bu kapsamda 3 bin 220 genç, devlet kadrolarına atanacak

Kimsesiz çocuklara memuriyet yolu
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Ek 1. maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlar düzenleme kapsamına alınıyor. Bu kapsamda istihdam hakkına haiz olanların atanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığı'nca 30 Aralık 2016-13 Ocak 2017 tarihleri arasında adayların tercihleri alınacak. Bu şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 3 bin 220 kadro ve pozisyona  yerleştirme yapılması planlanıyor. Hak sahiplerinden ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans düzeyinden mezun olanların yerleştirmeleri KPSS sonuçlarına göre; ilkokul, ortaokul ve ilköğrenim mezunlarının yerleştirmeleri ise kura sonucuna göre olacak. Belirlenen kadro ve pozisyonlardan bin 234 adedine KPSS sonuçlarına göre, bin 986 adedine kura sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işlemlerine ilişkin tercih kılavuzu, 30 Aralık'ta Devlet Personel Başkanlığı'nın www.dpb.gov.tr adresinde ve e-Devlet kapısı  www.turkiye.gov.tr adresinde yayımlanacak.

Kimler yararlanabilecek?

Düzenleme kapsamında; haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden, 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde bakanlığa başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkün olacak. Yerleştirme işlemlerinden önce adayların şartları karşılayıp karşılamadığı kontrol edecek.

 
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Etiketler; #yetiştirme yurdu #iş imkanı #Sosyal hizmet kapsamı
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