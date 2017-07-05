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Kılıçdaroğlu, merak edilen soruya yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 21. gününde yürüyüş öncesi yaptığı basın açıklamasıyla merak edilen soruya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Kilo verdim mi diye soruyorlar. Kemerde bir delik kazandık. Öyle 5 kilo vermem söz konu değil" dedi

Kılıçdaroğlu, merak edilen soruya yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 21. gününde yürüyüş öncesi yaptığı basın açıklamasıyla merak edilen soruya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Kilo verdim mi diye soruyorlar. Kemerde bir delik kazandık. Öyle 5 kilo vermem söz konu değil" dedi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:44
Kılıçdaroğlu, merak edilen soruya yanıt verdi
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Bu yürüyüşü adalet yüryüşü olarak andık. HSYK seçildi. Yeni göreve başladılar. 5-6 günlük görev süresi içinde, bir kararname ile 786 hakim savcı yerini değiştirdiler. Niçin, hangi gerekçeyle. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz.

HAKAN BALAMİR

Hakan Balamir sinema dünyamınızın en önemli sanatçalarından biriydi. Yakınlarına başsağılı diliyorum.

KİLO VERDİ Mİ?

Kilo verdin mi diye soruyorlar? Kemerde bir delik kazandık. Öyle 5 kilo vermek söz konusu değil."

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KılıçdaroğluKılıçdaroğlu KiloAdalet Yürüyüşü
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