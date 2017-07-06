Kılıçdaroğlu: Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine bağlı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"HİÇ kimse şunu unutmasın. Biz bu yürüyüşü adalet adı altında yapıyoruz. 80 milyon için yapıyoruz. Adalet insanlığın ortak değeridir. Yine bazı çevreler ‘yürüyorsunuz ama biz izin veriyoruz’ diyor. Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine bağlı oldu.Pazar gününe yaklaşıyoruz. İnşallah hiçkimsenin burnu kanamadan Türkiye’ye ve dünyaya sesleneceğiz. Bu yürüyüşü niçin yaptık herkese anlatacağız."Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 22. gününde geceyi geçirdiği Tavşancıl'da Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kuvvayı Milliyeci Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret etti.