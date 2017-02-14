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Kestel'in çehresi değişiyor

Kestel, Mahmutlar, Kargıcak ve kuzeydeki mahallelere ulaşımı sağlayan ve bölgenin en önemli arterlerinden olan Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi’nde kilitli beton parke ile bölünmüş araç yolu yapımı devam ediyor. 

Kestel'in çehresi değişiyor

Kestel, Mahmutlar, Kargıcak ve kuzeydeki mahallelere ulaşımı sağlayan ve bölgenin en önemli arterlerinden olan Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi’nde kilitli beton parke ile bölünmüş araç yolu yapımı devam ediyor. 

14 Şubat 2017 Salı 15:14
Kestel'in çehresi değişiyor
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Haber: Alper KUTAY

KESTEL Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi’nde yapılan düzenleme ile yeni yaya yolu, yaklaşık 500 ağaç dikilerek daha yeşil ve estetik bir görünüm kazanacak. Yeşil alanın artması ile bölgede daha sağlıklı bir çevrenin hizmete sunulması hedefleniyor. Yeşillendirme çalışmasının ardından orta refüjün de bitkilendirilmesi yapılarak cadde estetik bir görünüme kavuşacak. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, yaptığı açıklamada, “Kestel ve Mahmutlar arasındaki trafik yoğunluğunu rahatlatacak bu caddede kent vizyonunu daha yeşil ve ferah hale getirecek çalışmalar yapıyoruz. Alanya Belediyesi olarak kırsal ve merkez mahallelerde bu tip düzenleme ve bitkilendirme çalışmalarını devam ettireceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KestelMahmutlarKargıcakİsa Küçülmez CaddesiNazmi Uyar
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