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Kerim Aydoğan Yeni Alanya'ya konuştu

Aydoğan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Aydoğan, 'Easy Home İnşaat Emlak' adlı şirkete siber saldırı gerçekleştiren IP adresinin Aydoğan A.Ş'ye ait olduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili Yeni Alanya'nın sorularını yanıtladı.  

Kerim Aydoğan Yeni Alanya'ya konuştu
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in ekibinde yer alan, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Bilal Sözen'in 'Easy Home İnşaat Emlak' adlı şirketine gerçekleştirilen siber saldırıyı değerlendiren ALTSO eski Başkanı ve Aydoğan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Aydoğan, savcılık soruşturmasının sürdüğünü belirterek "Biz otelde servis sağlayıcısıyız. Otelde onbinlerce kişi gelip kalıyor. Bu aylar öncesi olan bir konu. Bununla ilgili savcılık soruşturmasını yürütüyor ama ondan önce şunu söyleyeyim, biz turizmle uğraşıyoruz. Otelciyiz. Her otelde internet servis sağlayıcıları var. Kafeteryalarda, restoranlarda, her yerde servis sağlayıcılar var. Buradan internete girip de birini rahatsız eden kimse, o elbette cezasını görür. Burada günde on binlerce kişi internete girmiştir. Bizim internetimizle bir saldırı gerçekleşmişse, bunu yapan kişi cezasını görür. Suçlu kimse cezasını çeksin" dedi. 
 
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Etiketler; #YENİ Alanya #Kerim Aydoğan #Yönetim Kurulu Başkanı #aydoğan
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