Kerim Aydoğan Yeni Alanya'ya konuştu

Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in ekibinde yer alan, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Bilal Sözen'in 'Easy Home İnşaat Emlak' adlı şirketine gerçekleştirilen siber saldırıyı değerlendiren ALTSO eski Başkanı ve Aydoğan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Aydoğan , savcılık soruşturmasının sürdüğünü belirterek "Biz otelde servis sağlayıcısıyız. Otelde onbinlerce kişi gelip kalıyor. Bu aylar öncesi olan bir konu. Bununla ilgili savcılık soruşturmasını yürütüyor ama ondan önce şunu söyleyeyim, biz turizmle uğraşıyoruz. Otelciyiz. Her otelde internet servis sağlayıcıları var. Kafeteryalarda, restoranlarda, her yerde servis sağlayıcılar var. Buradan internete girip de birini rahatsız eden kimse, o elbette cezasını görür. Burada günde on binlerce kişi internete girmiştir. Bizim internetimizle bir saldırı gerçekleşmişse, bunu yapan kişi cezasını görür. Suçlu kimse cezasını çeksin" dedi.