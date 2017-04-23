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Kent merkezine yollar kapandı 

Eskişehir’de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı vatandaşlara sürpriz olurken, bazı yolların ise kapanmasına neden oldu.

Kent merkezine yollar kapandı 

Eskişehir’de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı vatandaşlara sürpriz olurken, bazı yolların ise kapanmasına neden oldu.

23 Nisan 2017 Pazar 09:53
Kent merkezine yollar kapandı 
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ESKİŞEHİR'DE nisan ayında kar sürprizi. Şehir merkezinde gün boyu süren yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayının son günlerinde Eskişehir halkı büyük bir sürpriz ile karşılaştı. İlk bahar aylarında kar yağışına şaşıran öğrenciler, özellikle doğalgaz faturalarının bu ay yüksek gelmesinden şikayet etti. Amerika Birleşik Devletlerinin New York şehrinden Eskişehir’e gelen dil öğretmeni ise, ilk defa bu durum ile karşılaştığını ifade ederek, şaşkınlığını gizleyemedi.  Öte yandan Nisan ayında kar yağışını gören vatandaşların çoğu, sürprizin tadını çıkardı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerde bulunan bazı mahallerinde yolların ulaşıma kapanmasına ve aksamasına neden olan yağış, Eskişehir halkını olumsuz etkiledi. Kış lastiği uygulamasının 1 Nisan 2017 tarihinde sona ermesi nedeniyle araçlarına yazlık lastik taktıran sürücüler, yağan karla birlikte yüksek kesimlerde zorluk yaşadı. Kısa sürede Eskişehir’in bir çok alanını beyaza bürüyen kar yağışı yaklaşık 3 saat sürdü.
  Diğer yandan şehir merkezinde çok sayıda vatandaş, ansızın bastıran kar yağışının gece boyu tadını çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirYoğun Kar
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