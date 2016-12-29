Kent felaketi yaşıyor! 'Seferberlik başladı' 

YAĞIŞ ve fırtınanın devam ettiği kentte sahile yakın yerde denizde çıkan hortum korkuttu. Sahile yakın yerde çıkan hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.



BAKAN ELVAN: SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Kalkınma Bakan Lütfi Elvan, Erzurum ziyaretinde Mersin'deki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan yağış nedeni ile ilde seferberlik başlatıldığını belirten Elvan, şunları söyledi: "Maalesef Mersin'de bir doğa felaketi karşı karşıyayız. Başta sayın Valimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız tüm araç gereçleriyle seferber