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Kent felaketi yaşıyor! 'Seferberlik başladı' 

Yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına giren Mersin'den peş peşe felaket haberleri geliyor. Kentten son gelen görüntü de ise sahilde çıkan hortum var. Deniz açıklarında başlayan ve sahile kadar ulaşan hortum korkuya neden oldu. Mersin'deki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan kent için seferberlik başlatıldığını belirtti

Kent felaketi yaşıyor! 'Seferberlik başladı' 

Yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına giren Mersin'den peş peşe felaket haberleri geliyor. Kentten son gelen görüntü de ise sahilde çıkan hortum var. Deniz açıklarında başlayan ve sahile kadar ulaşan hortum korkuya neden oldu. Mersin'deki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan kent için seferberlik başlatıldığını belirtti

29 Aralık 2016 Perşembe 14:24
Kent felaketi yaşıyor! 'Seferberlik başladı' 
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YAĞIŞ ve fırtınanın devam ettiği kentte sahile yakın yerde denizde çıkan hortum korkuttu. Sahile yakın yerde çıkan hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.


BAKAN ELVAN: SEFERBERLİK BAŞLATILDI
Kalkınma Bakan Lütfi Elvan, Erzurum ziyaretinde Mersin'deki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan yağış nedeni ile ilde seferberlik başlatıldığını belirten Elvan, şunları söyledi: "Maalesef Mersin'de bir doğa felaketi karşı karşıyayız. Başta sayın Valimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız tüm araç gereçleriyle seferber 

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Anahtar Kelimeler:
MersinHortumFelaketFırtınaYağışSelErzurum
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