Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan 2 tatilci kurtarıldı

FARALYA Mahallesi'ne tatil için gelen üniversite öğrencisi Adem Dağ ile Erhan Yanar, patika yoldan Kelebekler Vadisi 'ne inmek istedi. Vadinin 300 metrelik yamacından inişe geçen ikili, kayalıklarda mahsur kaldı. Dağ ve Yanar'ın dün saat 17.00 sıralarında Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'nı araması üzerine bölgeye Fethiye Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi sevk edildi. Mahalleye gelerek tatilcilerin mahsur kaldığı bölgeye ulaşan ekipler, yamacın üzerine iple iniş istasyonu kurdu. 20 metrelik inişin ardından ekipler, Dağ ve Yanar'ı mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtardı.

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