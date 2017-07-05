Kaymakam vatandaşın sorunlarını dinledi

ALANYA Kaymakamı Mustafa Harputlu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 5 Kasım 2016 Tarih 8154 sayılı genelgesine istinaden vatandaşlarla doğrudan temas kurmak, istek, talep ve önerilerini alarak değerlendirmek üzere ve toplumun tüm kesimlerine ulaşılması amacıyla düzenlenen Halk Günü Toplantısı'nda Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Harputlu'nun başkanlığındaki programa; Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba, Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'

Toplantıya katılan vatandaşlara tek tek söz verilerek şikayet, talep ve önerileri dinlendi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Mustafa Harputlu, sorunların çözümü noktasında şikayet, talep ve önerilerin yetkili idarelere ulaştırılacağı beyan ederek, vatandaşların sorunlarına çözüm bulma noktasında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını ifade etti.

'DAHA YAŞANABİLİR BİR ALANYA'

Toplantının sonunda vatandaşların sorunları ile taleplerinin titizlikle not alındığını belirten Kaymakam Harputlu, "Kentimizin daha yaşanabilir olması için elbirliği ile çalışmamız gerekiyor. Dile getirdiğiniz sorunlar için hepinize teşekkür ediyorum. Daire amirleri arkadaşlarımız vatandaşlara karşı daha duyarlı olmalılar. Kurumlarında çalışan personele gerekirse bu konuda eğitim vermeliler. Vatandaşlarımızdan gelen tüm taleplerin yakından takipçisi olacağız. Bir dahaki toplantıya sorunların azalmış olmasını temenni ediyorum” dedi.

