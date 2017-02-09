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Kayıp olan şahıs aracında ölü bulundu

Bir gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Veli Çandır (32), otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu

Kayıp olan şahıs aracında ölü bulundu

Bir gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Veli Çandır (32), otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu

09 Şubat 2017 Perşembe 10:21
Kayıp olan şahıs aracında ölü bulundu
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EDİNİLEN bilgilere göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlık Mahallesinde esnaflık yapan 32 yaşındaki Veli Çandır’ın ailesi bir gün önce kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve ailesinin yaptığı aramalara rağmen bir sonuç alınamadı. Çamlık mahallesinde Pamukkale Belediyesi zabıta ekiplerinin, yaptığı denetimler sırasında bir kişinin 35 HAY 81 plakalı otomobilin içinde, sürücü koltuğunda başından vurulmuş halde olduğu görüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemenin ardından cesedin Veli Çandır’a ait olduğu belirlendi. Çandır'ın, otomobilde bulunan av tüfeğiyle intihar ettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Çandır’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Çandır’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
şahısÖlüDenizli
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