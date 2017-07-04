Kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi derede bulundu

MARDİN'DE 4 yaşındaki çocuk boğuldu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazsu Mahallesi'nde oturan Orak ailesinin 4 yaşındaki çocukları Demhat Orak, Beyazsu Köprüsü bölgesinde kayboldu.Ailesi ve mahalle sakinleri tarafından aranan Orak'ın cesedi, yaklaşık 4 saat sonra Beyazsu çayında bulundu.Orak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Yapılan otopside Orak'ın boğulduğu belirlendi.