Kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi derede bulundu

MARDİN'DE 4 yaşındaki çocuk boğuldu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazsu Mahallesi'nde oturan Orak ailesinin 4 yaşındaki çocukları Demhat Orak, Beyazsu Köprüsü bölgesinde kayboldu.Ailesi ve mahalle sakinleri tarafından aranan Orak'ın cesedi, yaklaşık 4 saat sonra Beyazsu çayında bulundu.Orak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Yapılan otopside Orak'ın boğulduğu belirlendi.
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