'Kaybettiklerimizi geri kazanmalıyız'

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği'nin katkılarıyla Alanya'da düzenlenen 'Dünya Rus Medya Konferansı' başladı. ALTSO meclis salonunda düzenlenen konferansa Dünya Rus Medya Konseyi Genel Başkanı Alexander Klein, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı.,TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, İsveç fahri konsolosu Hilmi Tokuş, bazı oda başkanları ve Rusya ve Rus dili konuşan ülkelerden gelen medya sahipleri ve yöneticileri katıldı. Konferans öncesinde katılımcılara Alanya’nın tanıtım filmi izletildi.

'RUS HALKIYLA PROBLEMİMİZ YOK'

Konferansta önce konuşan TGF Genel Başkan vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, "Konferans bugün başlayacaktı ama dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti nedeniyle organizasyon bir gün öne alındı. Gerçekten dün akşam çok faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. Rus dili konuşan meslektaşlarımızla bakan Çavuşoğlu’nu buluşturduk. Orda soru-cevap anlamında önyargıların ortadan kalkması anlamında son derece yararlı bir toplantı gerçekleştirdik. Burada sadece Rusya’dan gelen gazeteciler yok. Avrupa’dan Kafkasya’ya ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında Rus dilinde yazan ve haber servis eden gazeteciler var. Bu anlamda bize sadece Rusya istikametinde değil, Avrupa ve Kafkasya’nın değişik istikametlerine doğru Alanya’nın imajı ve tanıtımını yapma imkânı sunduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Yarın AGC'de sizlerle buluşacağız. Alanya’da Rus dilinde yayın yapan gazeteler, haber siteleri var. Uçak krizinden sonra hemen hemen Rus turist gelmedi ama bu gazeteler, haber siteleri yayın yapmaya devam etti. Biz biliyorduk. Rus halkıyla Rus dili konuşanlarla bizim problemimiz yok. Elbette bu sorunlar aşılacaktı. Burada birlikteyiz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'KATKI YAPARSANIZ SORUNU ÇOK KOLAY AŞARIZ'

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de, 'Tarihi ve kültürel bağları yüzlerce yıla dayanan Türk ve Rus ilişkileri zaman zaman sekteye uğrasa da değişmeyen olan halkların kardeşliği. İki ülke ilişkilerine kim karınca kararınca katkı yaparsa sorunları çok daha kolay aşabiliriz. Türk Rus ilişkilerine önem veriyoruz. Bunun en önemli göstergesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun tüm programlarını iptal edip gelmesi. Rus kökenli vatandaşlarla yıllardır birlikte yaşıyoruz. 79 milletten 28 bin yabancının ev aldığı Alanya tam bir dil din ve ırk başkenti. Odamıza kayıtlı 1000 yabancı sermayeli şirket var. Bunun yaklaşık 200'ü Rus kökenli. Çocuklarınızı Rus okuluna gönderebilirsiniz. Alanya da ticari lokomotiflerimiz turizm tarım inşaat ve emlak. Dünyadaki tüm tropik meyveler Alanya’da yetişiyor. İnşaatlarımız kaliteli ve Avrupa’daki fiyatların dörtte biri. Uçak krizinden sonra Alanya’daki Ruslarla kahvaltıda buluştuk. Bu kahvaltıya Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Onlara Alanya’da gördüklerinizi anlatın dedim. Sağlık spor turizmine ihtiyacımız var. Birçok spor faaliyetlerine ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu dağ bisikleti plaj futbolu ve voleybolu salon hokeyi gibi. Eğitimde çok ileriyiz. Alanya’da 2 üniversite var" diye konuştu.

'HEPİMİZ FARKLI ŞEYLER ÖĞRENİYORUZ'

Dünya Rus Medya Konseyi Genel Başkanı Alexander Klein de, "Geçirdimiz süreçte insanlar birbirine samimi davranmaları bana güç veriyor. Bizim kurumumuz çok orijinal. Burada Rusya’dan gelen çok az sayıda gazeteci var. Bu çok büyük bir kurum. 80 ülkeyi kapsıyor. Bu da milyonlarca okuyucu dinleyici demek. Biz çok profesyonel bir kurumuz. Biz hepimiz bugün çok farklı şeyler öğreniyoruz. Bakan Çavuşoğlu bize değerli 2 saatini ayırdığı için çok mutluyuz. Biz burada çok önemli bir görev yapıyoruz. Ruslara ve yerleşik Ruslara bilgi sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ILİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK GEREKİYOR'

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz de, "Bu konferansı buraya getirebilmek için kapı kapı gezdim. Bu konuda bize Şahin yardımcı oldu. Bize her türlü destek geldi. Belediye kaymakamlık ve Bakan Çavuşoğlu bizlerle toplantı yaptık ve bize her şey güzel olacak dedi. İki ülke arasındaki ilişkiler düzeldi. Kriz döneminde kaybettiklerimizi geri kazanmayı ümit ediyoruz. Şunu anladık ki diplomasi dilinde ilişkileri geliştirmek gerekiyor" dedi

'İLİŞKİLERİMİZ AĞACIN KÖKÜ GİBİ'

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu da "Aramızda bulunmaktan büyük onur duyduğumu söylemek istiyorum. Kızılderili atasözü olduğu söylenen ama genel kabul gören bir atasözü var. Fırtına zamanı ağaçların yaprakların bakarsanız sanırsınız ki her şey yerle bir olacak. Ama ağacın köklerine bakarsanız hiçbir şey olmadığını görürsünüz. İki kadim ülkenin ilişkileri de bu ağacın kökleri gibi. Biz iki komşuyuz. eminim Alanya’yı gezip göreceksiniz. Alanya’nın hangi köşesini gezerseniz, kapıyı çalarsanız sizi misafirperverlikle karşılayacaklar. Lütfen kendinizi evinizde gibi hissedin" diye konuştu.

'DAHA ÇOK ÖĞRENCİ ALMAK İSTİYORUZ'

ALKÜ Rektörü Prof. Dr Ahmet Pınarbaşı da, "ALKÜ 2 yıl önce kurulan bir üniversite. 8 fakülte ve 5 meslek Yüksekokulu var. Öğrenci sayısı 10 bine yaklaşıyor. 49 ülkeden yaklaşık 200 yabancı öğrenci var. Üniversite uluslararası olsun istiyoruz. Erasmus gibi programlarla buraya çok daha fazla öğrenci çekmek istiyoruz. Yabancı öğrenci okuma ücretsiz. Biz devlet üniversitelerinde öğrencilerden para almıyoruz. Çok düşük ücretle gelebiliyorlar. Türk üniversitelerindeki diplomalar Avrupa’da geçerli" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİM ÜCRETİMİZ BÜYÜK ŞEHİRLERE GÖRE DÜŞÜK'

AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmet Durdu Öner, AHEP Alanya’nın vakıf üniversitesi. Burada eğitim tamamen İngilizce. Üniversitemiz bir şehir Üniversitesi. Yıllık ücretimiz yıllık 4-5 bin dolar civarında. Bu para büyük şehirlere göre düşük. Öğrencilerin harcadığı para da çok düşük. Erasmus için başvuru yaptık. Bizim de önemli ölçüde yabancı kontenjanımız var" dedi.