Kavurucu sıcak artarak devam edecek

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde ve İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürecek. İstanbul'da kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için farklı yöntemlere başvururken, Perşembe günü sıcaklıkların daha da artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Uzmanlar ise vatandaşlara sıcaktan korunmaları konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul'da sıcaklık değerinin Perşembe ve Cuma günü 35 dereceyi bulması bekleniyor.
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